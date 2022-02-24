https://tr.sputniknews.com/20220224/ayhan-sicimoglundan-iklim-uyarisi-belki-hava-satilacak-agabey-1-litre-oksijen-versene-diyecegiz-1054199040.html

Ayhan Sicimoğlu: Belki yarın hava parayla satılacak, 'Ağabey 1 litre oksijen versene' diyeceksin

Ayhan Sicimoğlu: Belki yarın hava parayla satılacak, 'Ağabey 1 litre oksijen versene' diyeceksin

İklim Şurası'nın konuşmacılarından müzisyen, program yapımcı ve sunucusu Ayhan Sicimoğlu, Türkiye'nin özellikle deniz kirliliği konusunda sıkıntılı bir... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T14:38+0300

2022-02-24T14:38+0300

2022-02-24T14:59+0300

iklim değişikliği

yaşam

ayhan sicimoğlu

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054198770_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34a7e94e1ad88844ea6c184984d8eaf9.jpg

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca düzenlenen İklim Şurası'nda ‘İlk Kim Değişiyor' paneline konuşmacı olarak katılan müzisyen, program yapımcı ve sunucusu Ayhan Sicimoğlu, açıklamalarda bulundu.İklim değişikliğinin etkilerine yakından şahit olduğunu çocukluğundan örnek vererek anlatan Sicimoğlu, "Çocukluğumu saymazsam gördüğüm 50 senede bilinç yoktu. İklimin nasıl değiştiğini, karın yerde iki ay kaldığını, buzdan yürünemediğini hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.İklim Şurası'nın güzel bir başlangıç olduğunu belirten Sicimoğlu, şuranın düzenlendiği Konya'nın da iklim değişikliğinden etkilendiğini dile getirdi. Sicimoğlu, "Yağmur yağınca kış geldi diyeceğiz. Konya'ya geldim şubat ayındayız, kürk manto getirdim ama kışlık ceketle dolaşıyorum. Konya, Anadolu'nun en soğuk yerlerinden biri. Bu değişim çok ürkünç ve kendi gözlerimle gördüm" dedi.‘Etkisini tüm dünyada net hissediyorum, ülkemizde biraz daha fazla görüyorum’Sicimoğlu, Bosna Hersek'te bir restoranda su siparişi verdiğinde, masasına bir bardak su getirilmesini şaşkınlıkla karşıladığını anlatarak, şunları kaydetti:Japonya'da çöp sepeti bulamadığını, elindeki kağıtları nereye atabileceğini sorduğu kişiden "Evinize götürün, ayrışımlı çöpünüze atacaksınız" yanıtını aldığını belirten Sicimoğlu, çöpten enerji üretimine yatırım yapılmasının da önemli olduğunu söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/uzmanlardan-sel-ve-heyelanlar-artacak-uyarisi-1053184094.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iklim değişikliği, ayhan sicimoğlu, uyarı