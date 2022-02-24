Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi sona erdi
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220224/cildir-aktas-ve-turkgozu-sinir-kapilari-1-martta-yolcu-trafigine-aciliyor-1054195263.html
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın 1 Mart'ta yolcu... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:43+0300
2022-02-24T13:44+0300
dünya
türkiye
gürcistan
sınır kapısı
gümrük
türkgözü sınır kapısı
çıldır aktaş sınır kapısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054195353_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3a5938d6b627075ef24fe7eaf3ec1221.jpg
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart 2020 itibarıyla her iki kapının Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcistan hükümetinin kararıyla yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından 1 Mart'tan itibaren her iki kapının yeniden yolcu trafiğine açılacağını aktaran Demirci, "1 Mart itibarıyla yolcu trafiğine açılacak kapıları kullanan ve aşısını yapmamış kişilerden PCR testi istenecek. Bu şekilde yolcular kapılardan girip çıkabilecek. Uygulamalar eski sisteme göre yeniden devam edecek. Eski sisteme göre her iki kapıdan da girişler kimlik ile yapılabilecek." ifadelerini kullandı.Demirci, kapıların yolcu trafiğine kapalı olduğu sürede sınırda yük ticaretinin yapıldığını anımsattı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/turkiye-ile-gurcistan-parlamentolari-arasinda-is-birligi-protokolu-imzalandi-1054084411.html
gürcistan
çıldır aktaş sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054195353_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_394025eabbb6f9f878f7262688a4c07b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, gürcistan, sınır kapısı, gümrük, türkgözü sınır kapısı, çıldır aktaş sınır kapısı

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor

13:43 24.02.2022 (güncellendi: 13:44 24.02.2022)
© AAÇıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor
Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılacağını belirtti.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart 2020 itibarıyla her iki kapının Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcistan hükümetinin kararıyla yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.
Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından 1 Mart'tan itibaren her iki kapının yeniden yolcu trafiğine açılacağını aktaran Demirci, "1 Mart itibarıyla yolcu trafiğine açılacak kapıları kullanan ve aşısını yapmamış kişilerden PCR testi istenecek. Bu şekilde yolcular kapılardan girip çıkabilecek. Uygulamalar eski sisteme göre yeniden devam edecek. Eski sisteme göre her iki kapıdan da girişler kimlik ile yapılabilecek." ifadelerini kullandı.
Demirci, kapıların yolcu trafiğine kapalı olduğu sürede sınırda yük ticaretinin yapıldığını anımsattı.
Türkiye ile Gürcistan parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
DÜNYA
Türkiye ile Gürcistan parlamentoları arasında iş birliği protokolü imzalandı
21 Şubat, 16:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала