https://tr.sputniknews.com/20220224/cildir-aktas-ve-turkgozu-sinir-kapilari-1-martta-yolcu-trafigine-aciliyor-1054195263.html

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor

Çıldır-Aktaş ve Türkgözü sınır kapıları 1 Mart'ta yolcu trafiğine açılıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demirci, Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı'nın 1 Mart'ta yolcu... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:43+0300

2022-02-24T13:43+0300

2022-02-24T13:44+0300

dünya

türkiye

gürcistan

sınır kapısı

gümrük

türkgözü sınır kapısı

çıldır aktaş sınır kapısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054195353_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3a5938d6b627075ef24fe7eaf3ec1221.jpg

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart 2020 itibarıyla her iki kapının Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcistan hükümetinin kararıyla yolcu trafiğine kapatıldığını hatırlattı.Gürcistan hükümeti ile alınan ortak kararın ardından 1 Mart'tan itibaren her iki kapının yeniden yolcu trafiğine açılacağını aktaran Demirci, "1 Mart itibarıyla yolcu trafiğine açılacak kapıları kullanan ve aşısını yapmamış kişilerden PCR testi istenecek. Bu şekilde yolcular kapılardan girip çıkabilecek. Uygulamalar eski sisteme göre yeniden devam edecek. Eski sisteme göre her iki kapıdan da girişler kimlik ile yapılabilecek." ifadelerini kullandı.Demirci, kapıların yolcu trafiğine kapalı olduğu sürede sınırda yük ticaretinin yapıldığını anımsattı.

https://tr.sputniknews.com/20220221/turkiye-ile-gurcistan-parlamentolari-arasinda-is-birligi-protokolu-imzalandi-1054084411.html

gürcistan

çıldır aktaş sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, gürcistan, sınır kapısı, gümrük, türkgözü sınır kapısı, çıldır aktaş sınır kapısı