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Diyarbakır'daki PTT soygununda 3'üncü şüpheli de tutuklandı
Diyarbakır'daki PTT soygununda 3'üncü şüpheli de tutuklandı
Diyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yapan 3'üncü şüpheli de yakalanarak tutuklandı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-24T11:40+0300
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Olay, 17 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Şubeye gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, görevliyi tehdit ederek torbaya koydukları 20 bin lirayla kaçtı. Şubedeki personelin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kaçan şüpheliler arama çalışmaları devam ederken, güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde 2 şüpheli yakalandı.21 Şubat'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Aynı gün yakalanan 3'üncü şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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ptt, diyarbakır, soygun

Diyarbakır'daki PTT soygununda 3'üncü şüpheli de tutuklandı

11:40 24.02.2022
© İHA / SEDAT IRMAKDiyarbakır'da PTT şubesinde soygun
Diyarbakır'da PTT şubesinde soygun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© İHA / SEDAT IRMAK
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Diyarbakır'da PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 20 bin liralık soygun yapan 3'üncü şüpheli de yakalanarak tutuklandı.
Olay, 17 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi’nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Şubeye gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, görevliyi tehdit ederek torbaya koydukları 20 bin lirayla kaçtı. Şubedeki personelin bildirmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüpheliler arama çalışmaları devam ederken, güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde 2 şüpheli yakalandı.

21 Şubat'ta emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Aynı gün yakalanan 3'üncü şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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