https://tr.sputniknews.com/20220224/prof-dr-kayadan-maske-aciklamasi-tedbirleri-elden-birakmamamiz-lazim-1054200421.html

Prof. Dr. Kaya'dan maske açıklaması: Tedbirleri elden bırakmamamız lazım

Prof. Dr. Kaya'dan maske açıklaması: Tedbirleri elden bırakmamamız lazım

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı Omicron’un, hızlı bir yayılım özelliği gösterdiğinden özellikle yoğun bakım ünitelerinde ciddi doluluk... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:00+0300

2022-02-24T15:00+0300

2022-02-24T15:00+0300

koronavirüs

koronavirüs

omicron

maske

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, koronavirüs varyantı Omicron'un daha çok 65 yaş üzeri kişiler ve kanser, kronik akciğer, kalp, böbrek hastalığı gibi sorunları olan hastaları ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.Kaya, ailede bir kişide pozitif olması yakın temaslıları açısından risk oluşturduğunu kaydederek, “Bu tabii ki mutlaka birlikte yaşadığımız insanlara mikrobun bulaştırılacağı anlamına gelmez" dedi.Omicron'un diğer varyantlara göre oldukça hızlı yayılım özelliği gösteren bir mikrop olduğunu kaydeden Kaya, şunları kaydetti:‘Bir kişide pozitif olması yakın temaslıları açısından elbette risk oluşturur’Ailede bir kişinin testinin pozitif çıkması diğer kişiler için risk oluşturduğunu belirten Kaya, “Bir kişide pozitif olması yakın temaslıları açısından elbette ki risk oluşturur. Mutlaka maske, sosyal mesafe gibi kurallara yine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mutlaka birlikte yaşadığımız insanlara mikrobun bulaştırılacağı anlamına gelmez tabi ki. Orada bireysel genetik faktörler, temasın süresi sıklığı gibi faktörler bulaştırıcılığı belirleyen faktörlerdir. Dikkatli olmak gerekir ki belli; zaten karantina, izolasyon süreleri gibi belli kriterler var. Sağlık Bakanlığımız da zaten deklare ettiği yayınladığı izolasyon kurallara var, bunları güncel olarak uygulamamız bilmemiz gerekiyor” diye konuştu‘Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaşıyoruz’Omicron'un bulguları ile ilgili daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarıyla karşılaştıklarını ifade eden Kaya, “İlk Omicron vakalarını ülkemizde görmeye başladığımızda daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu semptomlarıyla gitmekteydi. Şu an karşımıza çıkan vakalarda yine bunları görüyorum. Yatan hastalar boyutunda biraz daha ciddiyetle giden vakalar olduğu için bunlar akciğer ve solunum semptomları bulguları diğer varyantlarda olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Özellikle ileri yaş ve altta yatan kronik hastalığı olan bireylerde akciğer tutulumu ve solunum semptomlarını ağırlıklı görüyoruz. Pandeminin ilk başladığı günlerden bu günlere her zaman sağlık otoritesi de bizler de mutlaka aşılanmanın korumada en önemli en hayati yaklaşım olduğuna vurgu yaptık. Bugün geldiğimiz nokta da aynı şeyi söylüyoruz” ifadelerini kullandı.'Tedbirleri kesinlikle elden bırakmamamız lazım'Kaya, maske kullanımının önemine işaret eden Kaya, maskenin sadece koronavirüs için değil, diğer bir çok solunum yoluyla, temasla bulaşabilecek viral hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalığın geçişini yaygınlaşmasını salgınların da önüne geçeceğini ifade ederek şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20220224/kovid-19a-yakalanan-19-gunluk-bebek-yasam-mucadelesi-veriyor-1054195082.html

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koronavirüs, omicron, maske