https://tr.sputniknews.com/20220224/turkiye-karayolu-isaretlerinde-viyana-ve-cenevrede-imzalanan-protokollere-uyacak-1054186844.html

Türkiye, karayolu işaretlerinde Viyana ve Cenevre'de imzalanan protokollere uyacak

Türkiye, karayolu işaretlerinde Viyana ve Cenevre'de imzalanan protokollere uyacak

Türkiye, karayolu işaretleri ile sinyallerinde Viyana ve Cenevre'de imzaya açılan sözleşme, anlaşma ve protokole dahil edildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T11:27+0300

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türkiye

karayolu

işaret

sinyal

protokol

viyana

cenevre

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'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü'ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Türkiye'nin 8 Kasım 1968'de Viyana'da imzaya açılan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi', 1 Mayıs 1971'de Cenevre'de imzaya açılan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması' ile 1 Mart 1973'te Cenevre'de imzalanan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü'ne beyan ve çekincelerle katılması uygun bulundu.Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiyede-trafige-kaydi-yapilan-tasit-sayisi-yillik-yuzde-354-azaldi-1054166153.html

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karayolu, işaret, sinyal, protokol, viyana, cenevre