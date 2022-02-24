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Türkiye, karayolu işaretlerinde Viyana ve Cenevre'de imzalanan protokollere uyacak
Türkiye, karayolu işaretlerinde Viyana ve Cenevre'de imzalanan protokollere uyacak
Türkiye, karayolu işaretleri ile sinyallerinde Viyana ve Cenevre'de imzaya açılan sözleşme, anlaşma ve protokole dahil edildi. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T11:27+0300
2022-02-24T11:27+0300
türkiye
karayolu
işaret
sinyal
protokol
viyana
cenevre
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'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü'ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, Türkiye'nin 8 Kasım 1968'de Viyana'da imzaya açılan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi', 1 Mayıs 1971'de Cenevre'de imzaya açılan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması' ile 1 Mart 1973'te Cenevre'de imzalanan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü'ne beyan ve çekincelerle katılması uygun bulundu.Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
https://tr.sputniknews.com/20220223/turkiyede-trafige-kaydi-yapilan-tasit-sayisi-yillik-yuzde-354-azaldi-1054166153.html
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karayolu, işaret, sinyal, protokol, viyana, cenevre

Türkiye, karayolu işaretlerinde Viyana ve Cenevre'de imzalanan protokollere uyacak

11:27 24.02.2022
© AATrafik işaretleri - Dur işareti - Karayolu işaretleri
Trafik işaretleri - Dur işareti - Karayolu işaretleri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Türkiye, karayolu işaretleri ile sinyallerinde Viyana ve Cenevre'de imzaya açılan sözleşme, anlaşma ve protokole dahil edildi.
'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi, Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması ve Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü'ne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türkiye'nin 8 Kasım 1968'de Viyana'da imzaya açılan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesi', 1 Mayıs 1971'de Cenevre'de imzaya açılan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşması' ile 1 Mart 1973'te Cenevre'de imzalanan 'Karayolu İşaretleri ve Sinyalleri Sözleşmesine Ek Avrupa Anlaşmasına Ek Karayolu Yatay İşaretleme Protokolü'ne beyan ve çekincelerle katılması uygun bulundu.
Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
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