https://tr.sputniknews.com/20220224/vitor-pereiranin-yeni-takimi-belli-oldu-1054194809.html

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Premier Lig ekibi Everton ile anılan Vitor Pereira, Brezilya'nın köklü kulübü Corinthians'ın yeni teknik direktörü oldu. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:32+0300

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vitor pereira

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Sezon başında Fenerbahçe’de ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira’nın, sarı lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra yeni durağı resmen belli oldu.Brezilya’nın önemli kulüplerinden olan Corinthians, Portekizli teknik adamın göreve getirildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Twitter’dan yapılan paylaşımda, Corinthians’ın başkanının çektiği bir video yayınlandı.Corinthians’ın resmi sitesinde yapılan açıklamada, Pereira ile 31 Aralık 2022’ye kadar sürecek bir sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.Daha önce Porto, Al Ahli, Olympiakos gibi takımları çalıştıran Vitor Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe’nin başına geçmişti. Sarı lacivertli ekiple 61 maçta 2.07 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam, 2016-17 sezonu başlamadan önce Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Monaco’ya elenilince görevine son verilmişti.Ardından kısa bir 1860 Münih macerası yaşayan Pereira, 2017’de Çin takımlarından SH SIPG ile sözleşme imzaladı. Asya ülkesinde geçirdiği 3 yılın ardından bu sezon başında Fenerbahçe’ye dönen 53 yaşındaki çalıştırıcı, görevde kaldığı 25 maçta sadece 1.60 puan ortalaması yakalayabildi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/vitor-pereiranin-gorevine-son-verildi-1051952256.html

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vitor pereira