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https://tr.sputniknews.com/20220225/alman-basini-merkel-alisveris-esnasinda-cuzdanini-caldirdi-1054241682.html
Alman basını: Merkel alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdı
Alman basını: Merkel alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdı
Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı öne sürüldü. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:54+0300
2022-02-25T15:58+0300
dünya
berlin
angela merkel
almanya
bild gazetesi
şansölye
hırsızlık
cüzdan
çalıntı
polis
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Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı. Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oluğu iddia edildi.Haberde, hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumalarının da bulunduğu aktarıldı.Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/merkel-askeri-torenle-goreve-veda-etti-1051395599.html
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berlin, angela merkel, almanya, bild gazetesi, şansölye, hırsızlık, cüzdan, çalıntı, polis, alışveriş, karakol, yaşam

Alman basını: Merkel alışveriş esnasında cüzdanını çaldırdı

15:54 25.02.2022 (güncellendi: 15:58 25.02.2022)
© REUTERS / POOL Almanya Başbakanı Angela Merkel
 Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / POOL
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı öne sürüldü.
Alman Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı. Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oluğu iddia edildi.
Haberde, hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumalarının da bulunduğu aktarıldı.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.
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