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Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1.72 artışla 1.883,17 puandan başladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T10:47+0300
2022-02-25T10:48+0300
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31.78 puan ve yüzde 1.72 değer kazanarak 1.883,17 puana yükseldi.Bankacılık endeksi yüzde 1.63 ve holding endeksi yüzde 1.35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.80'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 4.67'yle turizm oldu.​​​​​​​Dün güne sert düşüşle başlayan ve açılış itibarıyla devre kesici sisteminin çalıştığı BIST 100 endeksi, günü yüzde 8.17 değer kaybıyla 1.851,38 puandan tamamladı.Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını, bu kapsamda yapılacak sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini ifade etti.Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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borsa istanbul, yükseliş, artış, borsa, hisse

Borsa güne yükselişle başladı

10:47 25.02.2022 (güncellendi: 10:48 25.02.2022)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1.72 artışla 1.883,17 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31.78 puan ve yüzde 1.72 değer kazanarak 1.883,17 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 1.63 ve holding endeksi yüzde 1.35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.80'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 4.67'yle turizm oldu.
​​​​​​​Dün güne sert düşüşle başlayan ve açılış itibarıyla devre kesici sisteminin çalıştığı BIST 100 endeksi, günü yüzde 8.17 değer kaybıyla 1.851,38 puandan tamamladı.
Analistler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ile küresel çapta artan risk algısının açıklanan yaptırımlarla nispeten yatıştığını belirterek, konuya ilişkin risklerin hala masada olmasıyla piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.
Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından da kritik olacağını, bu kapsamda yapılacak sözle yönlendirmelerin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bugün İngiltere, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini ifade etti.
Analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyümenin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin destek, 2.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
EKONOMİ
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
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