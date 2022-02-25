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https://tr.sputniknews.com/20220225/emniyet-guclerinden-duzensiz-gocmen-uygulamasi-bin-474-duzensiz-gocmen-yakalandi-1054237659.html
Emniyet güçlerinden düzensiz göçmen uygulaması: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet güçlerinden düzensiz göçmen uygulaması: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek için uygulama... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:44+0300
2022-02-25T14:44+0300
türkiye
kaçak göçmen
göçmen
göç idaresi
emniyet genel müdürlüğü (egm)
jandarma genel komutanlığı
sahil güvenlik komutanlığı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği yerlere yönelik huzur uygulaması düzenledi.37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10 bin 945 noktada gerçekleşen “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulamasında; 7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi.Uygulamada 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı. Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi. 1’i organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi.Uygulamada; 10 aracın düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1.158 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 9.217 gr esrar, 17 gr eroin, 184 gr bonzai, 91 gr metanfetamin ve 19 adet sentetik ecza ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220225/midelerinden-800-gram-eroin-cikti-1054229354.html
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kaçak göçmen, göçmen, göç idaresi, emniyet genel müdürlüğü (egm), jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı

Emniyet güçlerinden düzensiz göçmen uygulaması: Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı

14:44 25.02.2022
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığıgöçmen uygulaması
göçmen uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek için uygulama düzenledi. Uygulamada 10 bin 945 nokta arandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yabancı uyruklu şahısların kalabileceği yerlere yönelik huzur uygulaması düzenledi.
37 bin 713 personel ve 608 dedektör köpeği ile 10 bin 945 noktada gerçekleşen “Düzensiz Göç İle Mücadeleye Yönelik Huzur” uygulamasında; 7 bin 503 metruk bina, 12 bin 427 umuma açık yer, 416 terminal ve 4 bin 243 diğer yerler olmak üzere toplam 24 bin 589 yer kontrol edildi.
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Uygulamada 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 25 organizatör gözaltına alındı. Bin 474 düzensiz göçmen yakalandı. 51’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 932 aranan şahıs tespit edildi. 1’i organizatör, 475’i göçmen, 494’ü yabancı uyruklu ve 144’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 721 şahsa idari yaptırım uygulandı. Organizatör veya düzensiz göçmenler arasından 2 terör örgütü üyesi/iltisaklı şahıs tespit edildi.
Uygulamada; 10 aracın düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca 5 adet sahte pasaport, 11 adet sahte kimlik, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1.158 adet mermi, 1 adet kesici/delici alet, 9.217 gr esrar, 17 gr eroin, 184 gr bonzai, 91 gr metanfetamin ve 19 adet sentetik ecza ele geçirildi.
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