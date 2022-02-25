https://tr.sputniknews.com/20220225/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-7-olu-85-yarali-1054245996.html

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T17:42+0300

2022-02-25T17:42+0300

2022-02-25T17:43+0300

dünya

deprem

pasifik ateş çemberi

endonezya

abd jeolojik araştırma merkezi (usgs)

sumatra adası

yaşam

yıkılma

ölü sayısı

tsunami

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında ve 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.5 binden fazla kişi geçici olarak tahliye edildiUlusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.Yüzlerce ev yıkıldı, heyelan uyarısı yapıldıAralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, 1000'den fazla evin de yıkıldığı aktarıldı. Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti. Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın Sumatra Adası'nda 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya’da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220221/prof-gorurden-marmaradaki-deprem-icin-aciklama-konumu-geregi-uyarici-1054063650.html

pasifik ateş çemberi

endonezya

sumatra adası

singapur

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