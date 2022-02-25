Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Rusya’nın saldırı sistemlerini, yerleşim yerlerine ateş açmaya yönlendirmeyi planlıyorlar
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220225/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-7-olu-85-yarali-1054245996.html
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:42+0300
2022-02-25T17:43+0300
dünya
deprem
pasifik ateş çemberi
endonezya
abd jeolojik araştırma merkezi (usgs)
sumatra adası
yaşam
yıkılma
ölü sayısı
tsunami
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında ve 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.5 binden fazla kişi geçici olarak tahliye edildiUlusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.Yüzlerce ev yıkıldı, heyelan uyarısı yapıldıAralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, 1000'den fazla evin de yıkıldığı aktarıldı. Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti. Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın Sumatra Adası'nda 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya’da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220221/prof-gorurden-marmaradaki-deprem-icin-aciklama-konumu-geregi-uyarici-1054063650.html
pasifik ateş çemberi
endonezya
sumatra adası
singapur
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, pasifik ateş çemberi, endonezya, abd jeolojik araştırma merkezi (usgs), sumatra adası, yaşam, yıkılma, ölü sayısı, tsunami, heyelan, singapur, malezya, hasar

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı

17:42 25.02.2022 (güncellendi: 17:43 25.02.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında ve 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

5 binden fazla kişi geçici olarak tahliye edildi

Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.

Yüzlerce ev yıkıldı, heyelan uyarısı yapıldı

Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, 1000'den fazla evin de yıkıldığı aktarıldı. Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti. Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.
'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın Sumatra Adası'nda 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya’da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
TÜRKİYE
Prof. Görür'den Marmara'daki deprem için açıklama: 'Konumu gereği uyarıcı'
21 Şubat, 06:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала