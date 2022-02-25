https://tr.sputniknews.com/20220225/endonezyada-62-buyuklugunde-deprem-7-olu-85-yarali-1054245996.html
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:42+0300
2022-02-25T17:42+0300
2022-02-25T17:43+0300
dünya
deprem
pasifik ateş çemberi
endonezya
abd jeolojik araştırma merkezi (usgs)
sumatra adası
yaşam
yıkılma
ölü sayısı
tsunami
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_6b6c7aaf1ef5fffb153fe304508ff2b5.jpg
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında ve 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.5 binden fazla kişi geçici olarak tahliye edildiUlusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.Yüzlerce ev yıkıldı, heyelan uyarısı yapıldıAralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, 1000'den fazla evin de yıkıldığı aktarıldı. Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti. Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın Sumatra Adası'nda 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya’da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220221/prof-gorurden-marmaradaki-deprem-icin-aciklama-konumu-geregi-uyarici-1054063650.html
pasifik ateş çemberi
endonezya
sumatra adası
singapur
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053065698_5:0:522:388_1920x0_80_0_0_9692aaf6e885688f79c9247c564a8221.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, pasifik ateş çemberi, endonezya, abd jeolojik araştırma merkezi (usgs), sumatra adası, yaşam, yıkılma, ölü sayısı, tsunami, heyelan, singapur, malezya, hasar
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı
17:42 25.02.2022 (güncellendi: 17:43 25.02.2022) Abone ol
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında ve 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
5 binden fazla kişi geçici olarak tahliye edildi
Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.
Yüzlerce ev yıkıldı, heyelan uyarısı yapıldı
Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, 1000'den fazla evin de yıkıldığı aktarıldı. Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti. Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.
'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın Sumatra Adası'nda 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya’da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.