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‘Filenin Efeleri’nin Avrupa Altın Ligi'ndeki maç programı belli oldu
‘Filenin Efeleri’nin Avrupa Altın Ligi'ndeki maç programı belli oldu
2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek olan Türkiye A Milli Erkek Voleybol... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nda yer alan 'Filenin Efeleri', ilk karşılaşmasını 25 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da Slovakya ile yapacak. Milliler, ayrıca grup aşamasındaki karşılaşmaları Trabzon ve Sakarya’da da oynayacak.Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, ‘Dörtlü Final’de oynamaya hak kazanacak.Türkiye hangi ülkelerle mücadele edecek?CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.A Grubu'nda Türkiye, Slovakya, Danimarka ve Portekiz, B Grubunda Hırvatistan, Ukrayna, Belarus ve İspanya, C Grubunda ise Belçika, Letonya, Estonya ve Çekya mücadele edecek.Milli takımın A Grubu'ndaki maç programı 17.30 Türkiye-Slovakya (Elazığ-Fırat Üniversitesi Spor Salonu)17.30 Türkiye-Danimarka (Trabzon-Hayri Gür Spor Salonu)00.00 Portekiz-Türkiye17.30 Türkiye-Portekiz (Sakarya-Serdivan Spor Salonu)22.30 Danimarka-Türkiye17.00 Slovakya-Türkiye
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‘Filenin Efeleri’nin Avrupa Altın Ligi'ndeki maç programı belli oldu

12:15 25.02.2022
© AAFilenin Efeleri
Filenin Efeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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2022 yılındaki ilk sınavını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi'nde verecek olan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup maçlarını Elazığ, Trabzon ve Sakarya'da oynayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nda yer alan 'Filenin Efeleri', ilk karşılaşmasını 25 Mayıs Çarşamba günü Elazığ'da Slovakya ile yapacak. Milliler, ayrıca grup aşamasındaki karşılaşmaları Trabzon ve Sakarya’da da oynayacak.
Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, ‘Dörtlü Final’de oynamaya hak kazanacak.

Türkiye hangi ülkelerle mücadele edecek?

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali’nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.
A Grubu'nda Türkiye, Slovakya, Danimarka ve Portekiz, B Grubunda Hırvatistan, Ukrayna, Belarus ve İspanya, C Grubunda ise Belçika, Letonya, Estonya ve Çekya mücadele edecek.

Milli takımın A Grubu'ndaki maç programı

25 Mayıs Çarşamba:
17.30 Türkiye-Slovakya (Elazığ-Fırat Üniversitesi Spor Salonu)
28 Mayıs Cumartesi:
17.30 Türkiye-Danimarka (Trabzon-Hayri Gür Spor Salonu)
1 Haziran Çarşamba:
00.00 Portekiz-Türkiye
4 Haziran Cumartesi:
17.30 Türkiye-Portekiz (Sakarya-Serdivan Spor Salonu)
8 Haziran Çarşamba:
22.30 Danimarka-Türkiye
11 Haziran Cumartesi:
17.00 Slovakya-Türkiye
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