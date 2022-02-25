https://tr.sputniknews.com/20220225/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-barcelona-oldu-1054236354.html
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İspanyol devi Barcelona oldu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:20+0300
2022-02-25T14:20+0300
2022-02-25T14:38+0300
spor
galatasaray
rb leipzig
uefa avrupa ligi
barcelona
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Seri başı olarak katıldığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam eden ve eşleşme turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyen İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.İlk maç 10 Mart'ta Nou Camp'ta, ikinci maç İstanbul'da 17 Mart'ta oynanacak.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:Rangers - KızılyıldızBraga - MonacoFC Porto - Olympique LyonAtalanta - Bayern LeverkusenSevilla - West Ham UnitedBarcelona - GalatasaraySpartak Moskova - LeipzigReal Betis - Frankfurt
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MIA „Rosiya Segodnya“
galatasaray, rb leipzig, uefa avrupa ligi, barcelona
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
14:20 25.02.2022 (güncellendi: 14:38 25.02.2022) Abone ol
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İspanyol devi Barcelona oldu.
Seri başı olarak katıldığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam eden ve eşleşme turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyen İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
İlk maç 10 Mart'ta Nou Camp'ta, ikinci maç İstanbul'da 17 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
FC Porto - Olympique Lyon
Atalanta - Bayern Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Spartak Moskova - Leipzig