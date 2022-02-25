https://tr.sputniknews.com/20220225/galatasarayin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-barcelona-oldu-1054236354.html

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İspanyol devi Barcelona oldu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T14:20+0300

2022-02-25T14:20+0300

2022-02-25T14:38+0300

spor

galatasaray

rb leipzig

uefa avrupa ligi

barcelona

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053650685_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_836d1973519e4e242110a45216a50013.jpg

Seri başı olarak katıldığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam eden ve eşleşme turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyen İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.İlk maç 10 Mart'ta Nou Camp'ta, ikinci maç İstanbul'da 17 Mart'ta oynanacak.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:Rangers - KızılyıldızBraga - MonacoFC Porto - Olympique LyonAtalanta - Bayern LeverkusenSevilla - West Ham UnitedBarcelona - GalatasaraySpartak Moskova - LeipzigReal Betis - Frankfurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, rb leipzig, uefa avrupa ligi, barcelona