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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İspanyol devi Barcelona oldu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:20+0300
2022-02-25T14:38+0300
spor
galatasaray
rb leipzig
uefa avrupa ligi
barcelona
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Seri başı olarak katıldığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam eden ve eşleşme turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyen İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.İlk maç 10 Mart'ta Nou Camp'ta, ikinci maç İstanbul'da 17 Mart'ta oynanacak.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:Rangers - KızılyıldızBraga - MonacoFC Porto - Olympique LyonAtalanta - Bayern LeverkusenSevilla - West Ham UnitedBarcelona - GalatasaraySpartak Moskova - LeipzigReal Betis - Frankfurt
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galatasaray, rb leipzig, uefa avrupa ligi, barcelona

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

14:20 25.02.2022 (güncellendi: 14:38 25.02.2022)
© AAGalatasaray - Tribün
Galatasaray - Tribün - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi, İspanyol devi Barcelona oldu.
Seri başı olarak katıldığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam eden ve eşleşme turunda Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyen İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
İlk maç 10 Mart'ta Nou Camp'ta, ikinci maç İstanbul'da 17 Mart'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
FC Porto - Olympique Lyon
Atalanta - Bayern Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Barcelona - Galatasaray
Spartak Moskova - Leipzig
Real Betis - Frankfurt
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