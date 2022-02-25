Türkiye
SON DAKİKA| Zelenskiy, Putin'i müzakere masasına davet etti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220225/mimar-basak-cengizi-samuray-kiliciyla-olduren-can-goktug-boz-hakim-karsisina-cikti-1054232659.html
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıktı
Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıktı
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, bugün hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı için... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:25+0300
2022-02-25T13:25+0300
türkiye
can göktuğ boz
samuray kılıcı
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:73:701:467_1920x0_80_0_0_4295cb3639137b53e57d8d882712981a.jpg
Son dakika haberine göre Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.İHA'da yer alan habere göre Anadolu 4. Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Duruşmaya Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve (Kadın ve Demokrasi Derneği) KADEM avukatları katıldı.Mahkeme başkanı, sanık Boz’un cezai sorumluluğun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini kaydetti.Sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediyor.Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başak Cengiz’in 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.Sanık Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/basak-cengiz-cinayetinin--bilirkisi-raporu-samuray-kilicli-saldirganla-goz-goze-gelmis-1053458646.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050816948_0:7:701:532_1920x0_80_0_0_9edac6e662710df22f051a74c1dec7a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
can göktuğ boz, samuray kılıcı, istanbul

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıktı

13:25 25.02.2022
© DHACan Göktuğ Boz
Can Göktuğ Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, bugün hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı için 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.
Son dakika haberine göre Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.
İHA'da yer alan habere göre Anadolu 4. Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Duruşmaya Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve (Kadın ve Demokrasi Derneği) KADEM avukatları katıldı.
Samuray kılıcı ile Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
Başak Cengiz cinayetinin bilirkişi raporu: Samuray kılıçlı saldırganla göz göze gelmiş
4 Şubat, 09:19
Mahkeme başkanı, sanık Boz’un cezai sorumluluğun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini kaydetti.
Sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediyor.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başak Cengiz’in 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.
Sanık Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала