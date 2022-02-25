https://tr.sputniknews.com/20220225/mimar-basak-cengizi-samuray-kiliciyla-olduren-can-goktug-boz-hakim-karsisina-cikti-1054232659.html

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıktı

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakim karşısına çıktı

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, bugün hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı için... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:25+0300

2022-02-25T13:25+0300

2022-02-25T13:25+0300

türkiye

can göktuğ boz

samuray kılıcı

istanbul

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Son dakika haberine göre Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un, 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.İHA'da yer alan habere göre Anadolu 4. Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.Duruşmaya Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve (Kadın ve Demokrasi Derneği) KADEM avukatları katıldı.Mahkeme başkanı, sanık Boz’un cezai sorumluluğun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini kaydetti.Sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediyor.Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başak Cengiz’in 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.Sanık Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/basak-cengiz-cinayetinin--bilirkisi-raporu-samuray-kilicli-saldirganla-goz-goze-gelmis-1053458646.html

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can göktuğ boz, samuray kılıcı, istanbul