https://tr.sputniknews.com/20220225/musta-karasu-nehrine-dusen-lise-ogrencisini-arama-calismasi-suruyor-1054239655.html

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları 4. gününde

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışmaları 4. gününde

Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisinin bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Olaya ilişkin açıklama yapan Muş Valisi Gündüzöz, "Geniş... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T15:22+0300

2022-02-25T15:22+0300

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türkiye

muş

kayıp

lise öğrencisi

ilker gündüzöz

bitlis

elazığ

adıyaman

van

emniyet

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Kentten geçen Karasu Nehri üzerindeki köprüden düşerek gözden kaybolduğu değerlendirilen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları sürüyor.Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 'kurbağa adam' ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma, UMKE, itfaiye ekipleri nehrin bulunduğu bölgede çalışmalarına devam ediyor.'Bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz'Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp kızın 4. günü olduğunu söyledi. Emniyet, AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen ekiplerle arama tarama faaliyetlerine devam ettiklerini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:Vali Gündüzöz daha sonra olay yerinde bekleyen kızın babası Necmettin Özkan'ı teskin etti. Şimdiye kadar arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere teşekkür eden baba Özkan, bir an önce kızının bulunması temennisinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220225/22-yasindaki-melike-baki-yurt-odasinda-olu-bulundu-1054234558.html

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