https://tr.sputniknews.com/20220225/thynin-rostov-minsk-ve-kisinev-seferleri-iptal-edildi-1054222044.html
THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi
THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), 26 Şubat'a kadar Belarus'un Minsk, 2 Mart'a kadar Rusya'nın Rostov, 4 Mart'a kadar ise Moldova'nın Kişinev şehirlerine... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T09:34+0300
2022-02-25T09:34+0300
2022-02-25T09:42+0300
ukrayna krizi
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minsk
kişinev
sefer
iptal
rusya
ukrayna
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Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tüm Ukrayna seferleri iptal olmuştu. Yaşanan durum nedeniyle THY'nin yakın coğrafyadaki Belarus'un Minsk, Moldova'nın Kişinev ve Rusya'nın Rostov şehirlerine düzenlediği seferler de iptal edildi.THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, Minsk (Belarus) uçuşlarımız 26 Şubat 2022 (dahil), Kişinev (Moldova) uçuşlarımız 4 Mart 2022 (dahil), Rostov (Rusya) uçuşlarımız 2 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadeleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/thy-ukrayna-ucuslarini-durdurdu-1054181766.html
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thy, türk hava yolları (thy), rostov, minsk, kişinev, sefer, iptal, rusya, ukrayna
THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi
09:34 25.02.2022 (güncellendi: 09:42 25.02.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), 26 Şubat'a kadar Belarus'un Minsk, 2 Mart'a kadar Rusya'nın Rostov, 4 Mart'a kadar ise Moldova'nın Kişinev şehirlerine gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tüm Ukrayna seferleri iptal olmuştu.
Yaşanan durum nedeniyle THY'nin yakın coğrafyadaki Belarus'un Minsk, Moldova'nın Kişinev ve Rusya'nın Rostov şehirlerine düzenlediği seferler de iptal edildi.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, Minsk (Belarus) uçuşlarımız 26 Şubat 2022 (dahil), Kişinev (Moldova) uçuşlarımız 4 Mart 2022 (dahil), Rostov (Rusya) uçuşlarımız 2 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadeleri yer aldı.