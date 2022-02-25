https://tr.sputniknews.com/20220225/thynin-rostov-minsk-ve-kisinev-seferleri-iptal-edildi-1054222044.html

THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), 26 Şubat'a kadar Belarus'un Minsk, 2 Mart'a kadar Rusya'nın Rostov, 4 Mart'a kadar ise Moldova'nın Kişinev şehirlerine... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T09:34+0300

2022-02-25T09:34+0300

2022-02-25T09:42+0300

ukrayna krizi

thy

türk hava yolları (thy)

rostov

minsk

kişinev

sefer

iptal

rusya

ukrayna

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Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tüm Ukrayna seferleri iptal olmuştu. Yaşanan durum nedeniyle THY'nin yakın coğrafyadaki Belarus'un Minsk, Moldova'nın Kişinev ve Rusya'nın Rostov şehirlerine düzenlediği seferler de iptal edildi.THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, Minsk (Belarus) uçuşlarımız 26 Şubat 2022 (dahil), Kişinev (Moldova) uçuşlarımız 4 Mart 2022 (dahil), Rostov (Rusya) uçuşlarımız 2 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220224/thy-ukrayna-ucuslarini-durdurdu-1054181766.html

rostov

minsk

kişinev

rusya

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thy, türk hava yolları (thy), rostov, minsk, kişinev, sefer, iptal, rusya, ukrayna