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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Donbass operasyonunda üçüncü gün | Peskov: Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti
Donbass operasyonunda üçüncü gün | Peskov: Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik askeri harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin Rus ordusuna... 26.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-26T15:48+0300
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Donetsk - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonunda üçüncü gün | Peskov: Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti

08:43 26.02.2022 (güncellendi: 15:48 26.02.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik askeri harekatı üçüncü gününde devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin Rus ordusuna 'dur' emri verdi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine devam etti" açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının ardından başlayan askeri harekat üçüncü gününde sürüyor.
Lugansk Halk Cumhuriyeti temsilcisi, devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte Donbass bölgesinde 7 sivili öldürdüğünü belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden da, ABD Dışişleri Bakanlığı'na 350 milyon doları savunma ihtiyaçlarına ayrılmak üzere olmak üzere Ukrayna'ya toplamda 600 milyon dolar yardım tahsis etmesi talimatını verdi.
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16:48 26.02.2022
ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık yardım açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Susan Walsh
16:46 26.02.2022
Dışişleri Bakanı Vang, Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunu 5 ilkeyle açıkladı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupalı muhataplarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde Pekin'in Ukrayna sorunu konusundaki tavrını oluşturan temel ilkeleri aktardı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, dün İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Fransa Cumhurbaşkanı’nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Vang, görüşmelerde Çin'in tutumunu 5 ilke çerçevesinde açıkladı.
Çin'in, öncelikle tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması, korunması ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine samimiyetle uyulması gerektiğini ifade eden Vang, bu net ve tutarlı tavrın Ukrayna için de geçerli olduğunu belirtti.
Rusya'nın meşru güvenlik talepleri ciddiye alınıp giderilmeli
Vang, ikinci olarak, Çin'in ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik anlayışını savunduğunu vurgulayarak, "Bir ülkenin güvenliği diğer ülkelerin güvenliği pahasına olmamalı ve bölgesel güvenlik askeri blokları güçlendirerek ve genişleterek sağlanmalıdır. Tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterilmelidir. NATO'nun doğuya doğru üst üste beş kere genişlediği göz önüne alınarak Rusya'nın meşru güvenlik talepleri ciddiye alınıp uygun şekilde giderilmelidir" ifadelerini kullandı.
Üçüncü olarak, Çin'in Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğini kaydeden Vang, "Mevcut durum, görmek istediğimiz tablo değil. Şu anda en önemli öncelik, Ukrayna'daki durumun daha kötüye gitmesini ve kontrolden çıkmasını önlemek için tüm tarafların gereken itidali göstermesidir. Sivillerin can ve mal güvenliği etkin şekilde sağlanmalı ve özellikle büyük çaplı insani kriz önlenmelidir" şeklinde konuştu.
Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog ve müzakere başlatılmalı
Vang, dördüncü olarak, Çin'in Ukrayna krizinin barışçı çözümüne katkı sağlayacak tüm diplomatik çabaları desteklediğini ve teşvik ettiğini belirterek, "Çin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog ve müzakerenin mümkün olan en kısa zamanda başlatılmasını memnuniyetle karşılayacaktır." temennisini dile getirdi.
Ukrayna sorununun karmaşık tarihsel bağlam içinde geliştiğine dikkati çeken Vang, "Ukrayna, Doğu ile Batı arasında köprü olmalı, büyük güç mücadelesinin cephesi değil." değerlendirmesinde bulundu.
Vang, ayrıca Çin'in AB ile Rusya arasında Avrupa güvenlik sorunları üzerine eşit temelde diyalog yürütülmesi ve nihayetinde etkin, dengeli ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mekanizmasının oluşturulmasını desteklediğini ifade etti.
Güvenlik Konseyi yapıcı rol oynamalı
Beşinci olarak, Çin'in Ukrayna sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yapıcı rol oynaması ve bölgesel barış ve istikrar ile tüm ülkelerin evrensel güvenliğine öncelik verilmesi gerektiğini savunan Vang, "Güvenlik Konseyinin eylemleri, gerilimi arttırmak ve çatışmayı körüklemek yerine durumun hararetini azaltmaya ve diplomatik çözümü kolaylaştırmaya yardımcı olmalıdır. Bu görüşle Çin, BM Şartı'nın 8'nci Bölümü'nde yer alan BMGK kararları içinde güç kullanımı ve yaptırımlara başvurmayı onaylamamaktadır" ifadelerini kullandı.
Vang, Çin'in BMGK'nin daimi üyesi ve sorumlu bir büyük ülke olarak uluslararası yükümlülüklerini daima sadakatle yerine getirdiğine ve dünya barışının ve istikrarının sağlanması için yapıcı rol oynadığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Barış ve istikrar söz konusu olduğunda büyük ülkeler arasında Çin, en iyi sicile sahiptir. Bugüne dek başka bir ülkeyi işgal etmedik ve vekalet savaşı yürütmedik. Etki alanı arayışında olmadık, askeri bloklar arası cepheleşmeye katılmadık.
Çin, barışçı kalkınma ve ortak geleceği paylaşan insanlık topluluğu inşa etme hedefine bağlılığını sürdürüyor. Tüm hegemonya ve güç politikası girişimlerine karşı çıkmayı ve gelişmekte olan ülkelerin, özellikle küçük ve orta ölçekli ülkelerin haklarını ve çıkarlarını korumayı sürdüreceğiz."
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Greg Baker
16:41 26.02.2022
İzvestiya gazetesi muhabirleri Lugansk'ta ateş altında kaldı
İzvestiya gazetesi, muhabir Deniz Kulaga ve kameraman Alfred Oya'nın Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Şastye kenti yakınındaki Veselaya Gora köyünde ateş altında kaldığını duyurdu.

Gazete, çalışanlarının güvenli bir yere sığınmaya başardığını ve yaralanmadığını aktardı.
16:41 26.02.2022
Puşilin: Abhazya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararı ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacak
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Abhazya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararının ilişkilerin yeni bir düzeye taşınmasına imkan vereceğini belirtti.
Puşilin, “Abhazya'nın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz! Bu, ilişkimizi yeni bir seviyeye taşımamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin tüm çabalarının barışın sağlanması olduğuna vurgu yapan Puşilin, “Zor, ama gücümüze güveniyoruz ve sadece ilerliyoruz. Bizimle hemfikir olan insanların her bir destek sözü ve her eylemi, cephedeki arkadaşlarımızın moralini yükseltiyor ve onalara güven veriyor” diye yazdı.
Abhazya Cumhurbaşkanı Aslan Bzhaniya cuma günü Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyan kararnameleri imzalamıştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye
© Sputnik
16:19 26.02.2022
Zelenskiy'in danışmanı: Koşullar kabul edilemez olduğu için müzakereler reddedildi
Ukrayna lideri Zelenskiy'in danışmanı, Kiev'in Rusya'yla müzakereleri koşullar kabul edilemez olduğu için reddettiğini söyledi.
16:14 26.02.2022
Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Zelenskiy de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteği için çok teşekkür ederim. Karadeniz’in Rus gemilerine yasaklanması askeri ve insani desteği göstermek adına oldukça önemli. Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak” dedi.
15:45 26.02.2022
Rusya: Bir FSB sınır muhafızı Ukrayna'dan açılan ateşle yaralandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı milliyetçi oluşumların düzenlediği provokasyonun bastırılması sırasında Ukrayna topraklarından açılan ateşte FSB Belgorod ve Voronej Sınır Yönetim Servisi'nde görevli bir sınır muhafızının yaralandığını açıkladı.
FSB, "25 Şubat'ta milliyetçi oluşumların temsilcileri, askeri faaliyetlere katılmaktan kaçınmak amacıyla Rusya'ya sığınmak isteyen bir Ukrayna askerine ateş açtı. Silahlı provokasyonun bastırılması sırasında FSB Belgorod ve Voronej Sınır Yönetim Servisi'nde görevli bir FSB sınır muhafızı yaralandı" ifadelerini kullandı.
15:41 26.02.2022
Peskov: Putin Rus ordusuna 'dur' emri verdi ancak Ukrayna müzakereyi reddedince ordu ilerleyişine devam etti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün müzakere beklentisiyle orduya ilerlemeyi durdurma talimatı verdiğini ancak Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle Rus güçlerinin bugün ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.
Peskov, "Ukrayna yönetimiyle yapılması beklenen müzakereler nedeniyle Rusya Başkomutanı ve Devlet Başkanı, dün ana Rus güçlerinin ilerleyişini durdurması yönünde emir verdi. Fakat Ukrayna tarafının müzakereyi reddetmesi nedeniyle bu sabah ana Rus güçlerinin ilerleyişi harekat planına uygun olarak yeniden başladı" dedi.
'Cihat mobilin yerini Bandera mobil aldı'
Putin'in 'dur' emri sonrasında bazı noktalarda askeri faaliyetlerin devam ettiğini, mobil milliyetçi ve Banderacı gruplarla çatışmalar yaşandığını kaydeden Peskov, "Bu gruplar, 'cihat mobil' usulüyle saldırı araçları yükledikleri taşıtlar özellikle de kamyonlar kullanıyorlardı. Artık bunlara 'Bandera mobil' deniyor" diye konuştu.
Batı'nın yaptırımlarının son derece ciddi olduğunu ve Rusya'nın bunlara ciddi şekilde ve önceden hazırlandığını anlatan Peskov, "Şimdi ek analiz, ilgili kurumların koordineli çalışma yapması gerekiyor. Yaptırımların verdiği zararın en aza indirgenmesi, ekonominin tüm sektörlerinin ve tüm ekonomi sistemlerinin kesintisiz olarak işleyişini sürdürmesi için derhal önlemler alınıyor" diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Сергей Гунеев
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15:39 26.02.2022
Çavuşoğlu Lavrov'la görüştü
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ukrayna'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çavuşoğlu'nun Lavrov'a 'askeri operasyonları durdurma çağrısında bulunduğu' belirtildi.
Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.
15:36 26.02.2022
Rusya Bulgaristan, Çekya ve Polonya'dan uçuşları yasakladı
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Bulgaristan, Çekya ve Polonya'daki havacılık makamlarının hasmane kararları nedeniyle bugün saat 15:00'ten itibaren bu ülkelerle bağlantılı kişilere ait olan, bu tür kişiler tarafından kiralanan veya işletilen ya da bu ülkelerde kayıtlı bulunan uçakların, Rus hava sahasından transit uçuşlar yapması da dahil Rusya topraklarındaki noktalara uçuş gerçekleştirmesine kısıtlama getirildiğini açıkladı.
15:20 26.02.2022
Silah bırakan Ukraynalı askerlerin anneleri için yardım hattı açıldı
Rusya'nın Donbass operasyonu sırasında, silahlarını gönüllü olarak teslim eden Ukraynalı askerlerin anneleri için Lugansk'ta bir yardım hattı açıldı.
Lugansk - Sputnik Türkiye
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15:07 26.02.2022
Avustralya, RT'yi yasakladı
Russia Today (RT) televizyonunun Telegram hesabından yapılan açıklamada, Avustralya'nın kanalın yayınını durdurduğu açıklandı.
15:06 26.02.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Harekat başarıyla devam ettikçe histerik yalan haberlerin sayısı artıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu Ukrayna'daki görevlerini başarıyla yerine getirdikçe histerik yalan haberlerin sayısında artış görüldüğünü ifade etti.
Bakanlık, "Tüm medya kuruluşlarının yazı işlerini uyanık olmaya ve Batılı küratörlerin ülkemiz üzerindeki enformasyon baskısının 'kör kurbanları' haline gelmemeye çağırıyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yürüttüğü özel askeri harekatın gidişatı hakkında düzenli olarak sadece güvenilir bilgi vermeye devam edecek" dedi.
Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Антон Вергун
14:51 26.02.2022
Sputnik Moldova: Haber sitesi, yeni adresler üzerinden erişime açıldı
Sputnik Moldova, Moldova yönetiminin erişimi engelleme kararının ardından haber sitesine yeni adresler üzerinden erişim sağlanabileceğini duyurdu.
Sputnik Moldova, siteye ru.md.sputniknews.com, md.sputniknews.com, ro.md.sputniknews.com üzerinden erişim sağlanabileceğini bildirdi.
Sputnik - Sputnik Türkiye
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14:49 26.02.2022
Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2022
DÜNYA
Belçika'da enflasyon 39 yılın rekorunu kırdı
Dün, 14:19
14:43 26.02.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Rusya veya Belarus’ta kalan taşıtlar hakkında açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus’ta kalan taşıtların Macaristan üzerinden Türkiye’ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'nın Donbass operasyonu sonrasında Macaristan ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmeler neticesinde Genel Müdürlük, 20-25 Şubat 2022 tarihleri arasında Rusya veya Belarus’ta kalan taşıtların 4 Mart 2022 tarihine kadar Tornyosnémeti ve Storaljajhely sınır kapıları kullanılarak Macaristan üzerinden Türkiye’ye dönüşlerinde transit geçiş belgesi ve BİReg (elektronik izin için ön kayıt sistemi) sistemine kayıt zorunluluğu aranmayacağının bildirildiğini açıkladı.
Macaristan tarafının uygulamanın sadece Türkiye’ye transit dönüşler için geçerli olacağı ve sürücülerden CMR (karayolu taşıma belgesi) veya bu duruma ilişkin bir belge talep edilebileceği belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Sputnik Türkiye
14:39 26.02.2022
Kiev Belediye Başkanı: Yasaklı saatlerde dışarıda olan tüm siviller 'sabotajcı' olarak kabul edilecek
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kiev'de uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak "Kiev'de sokağa çıkma yasağı 17.00-08.00 saatleri arasında geçerli olacak, bu zaman diliminde sokakta olan tüm siviller sabotajcı olarak kabul edilecek" ifadelerini kullandı.
Kliçko ayrıca, yasakların 28 Şubat tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko - Sputnik Türkiye
© REUTERS / Michael Dalder
14:18 26.02.2022
FSB: Ukrayna'dan Rostov Bölgesi'ne 3 havan mermisi düştü, yaralanan olmadı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'nın Rostov Bölgesi'ne ateş açıldığının ve 120 mm kalibreli 3 havan mermisi isabet ettiğinin belirlendiğini, olay sonucunda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
FSB - Sputnik Türkiye
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14:16 26.02.2022
Manş Denizi'nde seyreden Rus kargo gemisi durduruldu
Rusya'nın Fransa Büyükelçiliği, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Manş Denizi'nde 'Baltic Leader' adlı bir Rus kargo gemisinin durdurularak gözaltına alındığını doğruladı.

Gemi kaptanının elçiliğe telefonla ulaştığını bildiren diplomatik temsilcilik, Fransız makamlarından açıklama talep ettiklerini belirtti.

Deniz kontrol makamlarının verilerine göre Rus kargo gemisinin Fransız sularında seyretme izni bulunuyordu.
14:04 26.02.2022
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