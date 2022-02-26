https://tr.sputniknews.com/20220226/rusya-silah-birakan-ukrayna-sinir-muhafizlarini-tahliye-eden-rus-gemileri-saldiriya-ugradi-1054295059.html

Rusya: Silah bırakan Ukrayna Sınır Muhafızlarını tahliye eden Rus gemileri saldırıya uğradı

Rusya: Silah bırakan Ukrayna Sınır Muhafızlarını tahliye eden Rus gemileri saldırıya uğradı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donbass'a yönelik askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu. Konaşenkov “Silah bırakan Ukrayna Sınır... 26.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-26T18:04+0300

2022-02-26T18:04+0300

2022-02-28T14:00+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

zmeynıy adası

asker

teslim

tahliye

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Konaşenkov'a göre, dün Kiev’in müzakerelere hazır olduğunu söylemesinin ardından, operasyonun ana güzergahlarındaki aktif askeri eylemlere ara verildi.Sözcü, açıklamasında “Kiev rejimi, sivillere kontrolsüz bir şekilde otomatik tüfekler, bombaatarlar ve mühimmat dağıtıyor. Ukrayna halkını bilinçli olmaya, Kiev rejiminin bu provokasyonlarına uymamaya, kendilerini ve yakınlarını gereksiz acılara maruz bırakmamaya çağırıyoruz. Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri operasyonun başlamasından bu yana 46 kilometreye kadar ilerledi ve Schastiya ile Muratov yerleşim birimlerini kontrol altına aldı. Ukraynalı milliyetçiler teröristlerle aynı yöntemleri kullanıyor.Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Petrovskoye yönünde hareket ederek 10 kilometre daha ilerledi, Starognatovka, Oktyabrskaya ve Pavlopol yerleşim birimleri üzerinde hakimiyet kurdu” ifadelerine yer verdi.‘Rus gemilerine yönelik saldırılar sırasında ABD’ye ait insansız hava araçları havadaydı’“Silah bırakan Ukrayna Sınır Muhafızlarını tahliye eden Rus gemileri saldırıya uğradı” şeklinde konuşan Konaşenkov “Rus gemilerine yönelik saldırılar sırasında ABD’ye ait insansız hava araçları havadaydı. Ukrayna ordusuna ait askeri tekneler Zmeynıy Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, provokasyon bölgesi üzerinde ABD’nin RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları geziniyordu. Ukrayna teknelerini Rus donanmasına ait gemilere yönlendiren tarafın ABD’nin İHA’larının olması ihtimali yüksek. Milliyetçi güçler yüksek kalibreli küçük silahlar ve havan topu donanımına sahip Bandera mobil isimli araçları kullanıyor. Bu taktik Suriye’deki teröristler tarafından da kullanılıyordu. Ukrayna tarafı müzakere sürecini reddettikten sonra, bugün tüm birimlere harekat planına uygun olarak her yöne taarruzlarını geliştirme yönünde talimat verildi” dedi.‘Ukrayna’ya ait askeri tekneler silah bırakanlardan intikam almak ve Rusya’yı esirleri öldürmekle suçlamak için saldırdı’Konaşenkov “25 Şubat akşamı Zmeynıy Adası’nda gönüllü olarak silah bırakan 82 Ukraynalı askerin tahliyesi sırasında Ukrayna ordusuna ait 16 askeri tekne sürü taktiği ile Karadeniz Filosu gemilerine saldırmaya çalıştı. Ukrayna’ya ait askeri tekneler silah bırakanlardan intikam almak ve Rusya’yı esirleri öldürmekle suçlamak için saldırdı. Çatışmalar neticesinde Ukrayna’ya ait 6 askeri tekne imha edildi. Zmeynıy adasındaki 82 Ukrayna askerinden hiçbiri yaralanmadı. Ukrayna vatandaşlarına sesleniyorum: Suçlu Kiev yönetiminden ağır silahlarını evlerinin yakınlarından ve şehirlerdeki yerleşim alanlarından kaldırmalarını isteyin. Bir kez daha vurguluyorum, Rus Silahlı Kuvvetleri yerleşim yerlerine hiçbir saldırı gerçekleştirmedi. İstihbarat birimleri Ukraynalı milliyetçilerin sadece Kiev’de değil, Ukrayna’nın başka kentlerinde de füze ve topçu birliklerini konuşlandırmasını tespit etmeye devam ediyor. Bu Rusya ordusunu, yerleşim yerlerine karşı saldırıya kışkırtmak için kasıtlı olarak yapılıyor. Teröristlerle aynı yöntemleri kullanıyorlar” dedi ve şunları ekledi:

rusya

ukrayna

zmeynıy adası

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rusya, ukrayna, abd, zmeynıy adası, asker, teslim, tahliye