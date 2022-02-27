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https://tr.sputniknews.com/20220227/rusyanin-kaluga-bolgesinde-teror-eylemi-onlendi-1054274205.html
Rusya’nın Kaluga bölgesinde terör eylemi önlendi
Rusya’nın Kaluga bölgesinde terör eylemi önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Kaluga bölgesinde IŞİD’in talimatıyla işlenmek üzere olan terör eyleminin önlendiğini duyurdu. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, işid, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)

Rusya’nın Kaluga bölgesinde terör eylemi önlendi

14:39 27.02.2022 (güncellendi: 15:13 27.02.2022)
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Kaluga bölgesinde IŞİD’in talimatıyla işlenmek üzere olan terör eyleminin önlendiğini duyurdu.
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