https://tr.sputniknews.com/20220227/rusyanin-kaluga-bolgesinde-teror-eylemi-onlendi-1054274205.html
Rusya’nın Kaluga bölgesinde terör eylemi önlendi
Rusya’nın Kaluga bölgesinde terör eylemi önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Kaluga bölgesinde IŞİD’in talimatıyla işlenmek üzere olan terör eyleminin önlendiğini duyurdu. 27.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-27T14:39+0300
2022-02-27T14:39+0300
2022-02-27T15:13+0300
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rusya, işid, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
Rusya’nın Kaluga bölgesinde terör eylemi önlendi
14:39 27.02.2022 (güncellendi: 15:13 27.02.2022) Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi, güvenlik güçlerinin Kaluga bölgesinde IŞİD’in talimatıyla işlenmek üzere olan terör eyleminin önlendiğini duyurdu.