https://tr.sputniknews.com/20220228/5300-yillik-kafatasinda-bilinen-en-eski-kulak-ameliyatina-dair-izler-kesfedildi-1054307131.html

5300 yıllık kafatasında bilinen en eski kulak ameliyatına dair izler keşfedildi

5300 yıllık kafatasında bilinen en eski kulak ameliyatına dair izler keşfedildi

Bir grup arkeolog, 2018 yılında bir mezardan yaklaşık 5300 yıl öncesine ait kafatası çıkardı. Kafatası üzerinde araştırma yapan bilim insanları, bir insan... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T18:42+0300

2022-02-28T18:42+0300

2022-02-28T18:49+0300

kulak

ameliyat

kafatası

yaşam

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İspanya'nın Burgos kentindeki El Pendón Dolmen'inde yer alan bir kazı alanında çalışma yapan arkeologlar kafatası buldu. Yapılan incelemeler sonucunda kafatasının vefat ettiği sırada 65 veya üzeri yaşa sahip olduğu düşünülen bir kadına ait olduğunu tahmin ediliyor.Donanım Haber’in aktardığına göre Valladolid Üniversitesi'nden araştırmacılar, 2018 yılında bulunan bu kafatası üzerinde çalışma yürüttüler ve orta kulak enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan ilkel bir cerrahi prosedürün belirtileri olduğunu düşündükleri izler gözlemledi.Araştırma ekibi, kulak kanalındaki artan basıncı hafifletmeye çalışmak için kafanın iki yanına da delik açıldığını öne sürüyor. Kemiklerdeki gelişime bakıldığında kadının geçirdiği ameliyattan sonra yaşamına devam edebildiği belirtiliyor.Kazı alanında yapılan incelemelerde ayrıca birkaç kez yüksek sıcaklıklarla ısıtılmış ve üzerinde bir kesme işleminden kalma olduğu düşünülen izler yer alan bir çakmaktaşı bıçak bulundu. Ekip, bunun dağlama veya cerrahi alet olarak kullanılmış olabileceğini söyledi.

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kulak, ameliyat, kafatası