https://tr.sputniknews.com/20220228/benzine-gelen-zamlarla-lpgye-donus-basladi-biraz-daha-hesapli-1054291301.html

Benzine gelen zamlarla LPG'ye dönüş başladı: 'Biraz daha hesaplı'

Benzine gelen zamlarla LPG'ye dönüş başladı: 'Biraz daha hesaplı'

Son zamanlarda gelen zamlar, motorin ve benzin ile LPG arasında fiyat farkının hayli açılmasına sebep oldu. Bu durumda araç sürücüleri tekrardan LPG’ye dönüş... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T12:57+0300

2022-02-28T12:57+0300

2022-02-28T13:03+0300

akaryakıt

ekonomi

benzin

zam

lpg

otomobil

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Son günlerde art arda gelen zamlar sonucu benzinle LPG arasında 7 liralık bir fark oluşturdu. Şu an için ortalama LPG fiyatı 9 lira 70 kuruş, benzin ise 16 lira 90 kuruş seviyesinde seyrediyor. Ortalama benzinli bir araç kilometrede 1 ila 1 buçuk lira, LPG’li araç ise 70 kuruş ile 1 lira arası yakıyor. Bu durum karşında daha az maliyetli araç kullanmak isteyen vatandaşlar, araçlarına LPG tankı taktırmanın yolunu tuttu. Bu durum, uzun zamandır iş yapamaz hale gelen LPG tankı satışı ve montajı yapan işletmelerde yoğunluk oluştu.‘Yaklaşık 4-5 aydır LPG taktıran hiç bir müşteri yoktu’16 yıldır LPG işiyle uğraşan Emre Tezal, benzin ve LPG arasındaki fiyat farkının açılmasıyla birlikte işlerinin yoğunlaştığını söyledi. Tezal, LPG’li bir aracın benzinde kullanıma kıyasla kilometrede 50 kuruş kâra geçirdiğini aktardı:‘LPG, araçların motoruna kesinlikle herhangi bir zarar vermez’LPG’li araçların bakımları düzenli yapıldığında motora herhangi bir zarar vermediğini belirten Emre Tezal, LPG’nin alternatif bir yakıt olduğunu söyledi. Müşterilere, bayi ve servis seçme konusunda uyarılarda bulunan Tezal, şu şekilde konuştu:‘Biraz daha hesaplı olduğu için şimdi LPG kullanıyorum’Aracına daha tasarruflu olması adına LPG taktırmaya gelen Hasan Halaçgil, “Benim arabam kilometrede 1 lira 20 kuruş yakıyordu. LPG taktırdım 80 kuruşa düştü. Eskiden benzin de kullanıyordum, şimdi ise LPG kullanıyorum. Biraz daha hesaplı olduğu için aracımı LPG’de kullanıyorum” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220208/2-yilda-akaryakit-fiyatlari-iki-kattan-fazla-artti-1053611089.html

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akaryakıt, benzin, zam, lpg, otomobil