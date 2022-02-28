https://tr.sputniknews.com/20220228/guney-koreli-youtubera-gaziantepte-taciz-valilik-inceleme-baslatti-1054302388.html
Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı
Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı
Güney Koreli bir YouTuber Gaziantep'te çekim yaparken fiziki tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T16:27+0300
2022-02-28T16:27+0300
2022-02-28T16:41+0300
yaşam
gaziantep
suriye
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güney kore
youtuber
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video
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Gaziantep'te çekim yaparak dolaşan Güney Koreli YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sokakta yanına gelen ve Suriyeli oldukları belirtilen 3 kişinin genç turistten para istedikleri ve fizksel tacizde bulundukları görülüyor.3 kişinin ısrarlarına rağmen güçlükle bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, çektiği görüntüleri 'Gaziantep'e gitmeyin' notuyla paylaştı.Validen açıklamaGaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriye uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220218/suriyeli-nufus-icin-seyreltme-projesi-309-metruk-bina-yikildi-177-is-yeri-kapatildi-1053983099.html
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gaziantep, suriye, suriyeli, güney kore, youtuber, taciz, video
Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı
16:27 28.02.2022 (güncellendi: 16:41 28.02.2022) Abone ol
Güney Koreli bir YouTuber Gaziantep'te çekim yaparken fiziki tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriyeli bir grup tarafından rahatsız edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gaziantep'te çekim yaparak dolaşan Güney Koreli YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sokakta yanına gelen ve Suriyeli oldukları belirtilen 3 kişinin genç turistten para istedikleri ve fizksel tacizde bulundukları görülüyor.
3 kişinin ısrarlarına rağmen güçlükle bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, çektiği görüntüleri 'Gaziantep'e gitmeyin' notuyla paylaştı.
Validen açıklama
Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriye uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.
Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
"Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."