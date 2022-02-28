Türkiye
CANLI| Zaharova: Rusya savaşı başlatmadı, ona son veriyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220228/guney-koreli-youtubera-gaziantepte-taciz-valilik-inceleme-baslatti-1054302388.html
Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı
Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı
Güney Koreli bir YouTuber Gaziantep'te çekim yaparken fiziki tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T16:27+0300
2022-02-28T16:41+0300
yaşam
gaziantep
suriye
suriyeli
güney kore
youtuber
taciz
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054302358_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_96bb1cd0a1a724d5752b245e883129e2.jpg
Gaziantep'te çekim yaparak dolaşan Güney Koreli YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sokakta yanına gelen ve Suriyeli oldukları belirtilen 3 kişinin genç turistten para istedikleri ve fizksel tacizde bulundukları görülüyor.3 kişinin ısrarlarına rağmen güçlükle bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, çektiği görüntüleri 'Gaziantep'e gitmeyin' notuyla paylaştı.Validen açıklamaGaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriye uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220218/suriyeli-nufus-icin-seyreltme-projesi-309-metruk-bina-yikildi-177-is-yeri-kapatildi-1053983099.html
gaziantep
suriye
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054302358_97:0:697:450_1920x0_80_0_0_17132f5cc225444102b80a9e22d58918.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gaziantep, suriye, suriyeli, güney kore, youtuber, taciz, video

Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı

16:27 28.02.2022 (güncellendi: 16:41 28.02.2022)
© Fotoğraf : YouTubeGaziantep'te Güney Koreli YouTuber'a taciz: Valilik inceleme başlattı
Gaziantep'te Güney Koreli YouTuber'a taciz: Valilik inceleme başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
Abone olGoogle news
Güney Koreli bir YouTuber Gaziantep'te çekim yaparken fiziki tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriyeli bir grup tarafından rahatsız edildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gaziantep'te çekim yaparak dolaşan Güney Koreli YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sokakta yanına gelen ve Suriyeli oldukları belirtilen 3 kişinin genç turistten para istedikleri ve fizksel tacizde bulundukları görülüyor.
3 kişinin ısrarlarına rağmen güçlükle bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, çektiği görüntüleri 'Gaziantep'e gitmeyin' notuyla paylaştı.

Validen açıklama

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriye uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.
Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gül, şunları ifade etti:
"Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler, tespit edilip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."
Suriyeli nüfus için 'seyreltme' projesi: 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
TÜRKİYE
Suriyeli nüfus için 'seyreltme' projesi: 309 metruk bina yıkıldı, 177 iş yeri kapatıldı
18 Şubat, 11:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала