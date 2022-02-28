https://tr.sputniknews.com/20220228/guney-koreli-youtubera-gaziantepte-taciz-valilik-inceleme-baslatti-1054302388.html

Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı

Güney Koreli YouTuber'a Gaziantep'te taciz: Valilik inceleme başlattı

Güney Koreli bir YouTuber Gaziantep'te çekim yaparken fiziki tacize uğradığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T16:27+0300

2022-02-28T16:27+0300

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yaşam

gaziantep

suriye

suriyeli

güney kore

youtuber

taciz

video

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Gaziantep'te çekim yaparak dolaşan Güney Koreli YouTuber'ın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde sokakta yanına gelen ve Suriyeli oldukları belirtilen 3 kişinin genç turistten para istedikleri ve fizksel tacizde bulundukları görülüyor.3 kişinin ısrarlarına rağmen güçlükle bölgeden uzaklaşan Güney Koreli YouTuber, çektiği görüntüleri 'Gaziantep'e gitmeyin' notuyla paylaştı.Validen açıklamaGaziantep Valisi Davut Gül, Güney Koreli turistin Suriye uyruklu grup tarafından rahatsız edildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, yazılı açıklamasında, Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenlerin olabileceğini belirtti.Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar hakkında mevcut cezalara ilaveten sınır dışı işlemlerinin uygulandığını kaydeden Gül, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Gül, şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220218/suriyeli-nufus-icin-seyreltme-projesi-309-metruk-bina-yikildi-177-is-yeri-kapatildi-1053983099.html

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gaziantep, suriye, suriyeli, güney kore, youtuber, taciz, video