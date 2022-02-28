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https://tr.sputniknews.com/20220228/kopegini-gezdirirken-sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugradi-1054284472.html
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir kişiye başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bir süre kendi çabasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan kişiyi... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:54+0300
2022-02-28T09:54+0300
türkiye
sokak köpeği
hayvan
köpek
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren kişiye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldıran köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de bulunuyordu. Köpeğini ve kendisini saldırıdan kurtarmaya çalışan kişiye sokaktan geçen ASKİ görevlileri yardım etti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/izmirde-kopeklere-tas-atan-kisi-kendisini-uyaran-kadinlara-saldirdi-1053899194.html
türkiye
ankara
sincan
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sokak köpeği, hayvan, köpek, ankara, sincan

Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

09:54 28.02.2022
© İHAKöpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
© İHA
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir kişiye başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bir süre kendi çabasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan kişiyi, sokaktan geçen ASKİ görevlileri kurtardı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren kişiye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldıran köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de bulunuyordu.
Köpeğini ve kendisini saldırıdan kurtarmaya çalışan kişiye sokaktan geçen ASKİ görevlileri yardım etti.
İzmir Seferihisar'da bir kişi köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadını darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
TÜRKİYE
İzmir'de köpeklere taş atan kişi kendisini uyaran kadınlara saldırdı
16 Şubat, 12:52
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