https://tr.sputniknews.com/20220228/kopegini-gezdirirken-sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugradi-1054284472.html
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir kişiye başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bir süre kendi çabasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan kişiyi... 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T09:54+0300
2022-02-28T09:54+0300
2022-02-28T09:54+0300
türkiye
sokak köpeği
hayvan
köpek
ankara
sincan
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren kişiye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldıran köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de bulunuyordu. Köpeğini ve kendisini saldırıdan kurtarmaya çalışan kişiye sokaktan geçen ASKİ görevlileri yardım etti.
https://tr.sputniknews.com/20220216/izmirde-kopeklere-tas-atan-kisi-kendisini-uyaran-kadinlara-saldirdi-1053899194.html
türkiye
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sincan
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sokak köpeği, hayvan, köpek, ankara, sincan
Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir kişiye başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bir süre kendi çabasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan kişiyi, sokaktan geçen ASKİ görevlileri kurtardı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren kişiye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldıran köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de bulunuyordu.
Köpeğini ve kendisini saldırıdan kurtarmaya çalışan kişiye sokaktan geçen ASKİ görevlileri yardım etti.