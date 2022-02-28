https://tr.sputniknews.com/20220228/kopegini-gezdirirken-sokak-kopeklerinin-saldirisina-ugradi-1054284472.html

Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Köpeğini gezdirirken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren bir kişiye başıboş köpek sürüsü saldırdı. Bir süre kendi çabasıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan kişiyi... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T09:54+0300

2022-02-28T09:54+0300

2022-02-28T09:54+0300

türkiye

sokak köpeği

hayvan

köpek

ankara

sincan

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Ankara'nın Sincan ilçesinde köpeğini gezdiren kişiye başıboş sokak köpekleri saldırdı. Saldıran köpeklerin arasında pitbull cinsi bir köpek de bulunuyordu. Köpeğini ve kendisini saldırıdan kurtarmaya çalışan kişiye sokaktan geçen ASKİ görevlileri yardım etti.

https://tr.sputniknews.com/20220216/izmirde-kopeklere-tas-atan-kisi-kendisini-uyaran-kadinlara-saldirdi-1053899194.html

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sokak köpeği, hayvan, köpek, ankara, sincan