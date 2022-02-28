https://tr.sputniknews.com/20220228/peskov-putin-bugun-kurmaylariyla-ekonomiyle-ilgili-bir-toplanti-yapacak-1054291878.html

Kremlin: Putin kendisi hakkındaki kişisel yaptırımlara aldırış etmedi

Kremlin: Putin kendisi hakkındaki kişisel yaptırımlara aldırış etmedi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in kendisine yönelik yaptırımlara ne tepki verdiğini anlattı. Ayrıca Putin bugün kurmaylarıyla ekonomik durumu ele... 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T13:07+0300

2022-02-28T13:07+0300

2022-02-28T13:33+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

dmitriy peskov

kremlin

mal varlığı

ekonomi

ukrayna

liz truss

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Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı ulusal çıkarlara uygun yanıtlar vereceğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün kurmaylarıyla değişen gerçeklikler ışığında ekonomik sorunların ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi hakkındaki kişisel yaptırımlara aldırış etmediğini, zira yurtdışında varlıkları bulunmadığını anlatan Peskov, yaptırımlarda bazı varlıklarla ilgili oldukça absürd hükümlerin bulunduğunu, zira Rus liderin mal varlığını her yıl açıkladığını ve bunların dışında mal varlığının bulunmadığının herkes tarafından bilindiğini kaydetti.'Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki, uzun vadede çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir' Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin düzenin sağlanmasına katkı sunmayacağını söyleyen Peskov, "Ukrayna topraklarına silah ve mühimmat tedariki son derece tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı bir faktör olabilir ve olacaktır, bu da hiçbir halükarda Ukrayna'da istikrara ve düzenin sağlanmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmayacaktır. Uzun vadedeyse, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.'Ukrayna tarafıyla görüşmeler bir gün önce başlamalıydı'Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile görüşmelerin bir gün önce başlamamış olmasından üzüntü duyduklarını kaydetti. Rusya tarafının görüşmelerin dün başlamasına hazır olduğunu ifade eden Kremlin Sözcüsü, Ukrayna heyetininse görüşme yerine bugün vardığını hatırlattı. Rusya-Ukrayna görüşmelerinde Rusya’nın karşı taraftan neler isteyeceği ve söz konusu görüşmelerde nasıl bir sonuç elde edilebileceği konusunda yorum yapmak istemediğini belirtti ve “Görüşmeler sessizlik içinde geçmeli” dedi.'Putin'in Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerini en yüksek alarm düzeyine geçirme kararı ikinci bir anlam taşımıyor'Peskov, Putin'in Rusya'nın nükleer caydırıcı güçlerini en yüksek alarm düzeyine geçirme kararının özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın açıklamalarından sonra geldiğini anlattı. Gazetecilerin bu konuyla ilgili sorusuna Peskov, "Farklı düzeydeki çeşitli temsilciler tarafından olası çatışma durumları ve hatta NATO ile Rusya Federasyonu arasında olası çarpışmalar ve çatışmalar hakkında açıklamalar yapıldı. Bu tür açıklamaları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu açıklamaları yapanların isimlerini vermeyeceğim, ancak birisi İngiltere dışişleri bakanıydı" yanıtını verdi.Peskov, Putin'in verdiği emrin ikinci bir anlam taşımadığını ve bu emirde her şeyin açık olarak ifade edildiğini belirterek "Bu, Başkomutanın son derece kapsamlı bir emri" diye ekledi.

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rusya, vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, mal varlığı, ekonomi, ukrayna, liz truss