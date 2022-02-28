https://tr.sputniknews.com/20220228/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054290896.html

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sol ayağı koptu. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T12:42+0300

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suriye

türkiye

mayın

ayak

tedavi

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1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 21 yaşındaki yabancı uyruklu A.H. mayına bastı.Meydana gelen patlamada sol ayağı bilek kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi

https://tr.sputniknews.com/20220222/seyreltme-projesinin-detaylari-16-il-suriyelilere-kapatildi-1054103664.html

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suriye, mayın, ayak, tedavi