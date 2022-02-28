https://tr.sputniknews.com/20220228/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054290896.html
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sol ayağı koptu. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T12:42+0300
2022-02-28T12:42+0300
2022-02-28T12:44+0300
suriye
türkiye
mayın
ayak
tedavi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054290738_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2464969b119ba86bf4d5f78992d7708b.jpg
1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 21 yaşındaki yabancı uyruklu A.H. mayına bastı.Meydana gelen patlamada sol ayağı bilek kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi
https://tr.sputniknews.com/20220222/seyreltme-projesinin-detaylari-16-il-suriyelilere-kapatildi-1054103664.html
suriye
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054290738_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34c09faf7c7647f53e28357e0a5fe142.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, mayın, ayak, tedavi
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
12:42 28.02.2022 (güncellendi: 12:44 28.02.2022) Abone ol
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sol ayağı koptu.
1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 21 yaşındaki yabancı uyruklu A.H. mayına bastı.
Meydana gelen patlamada sol ayağı bilek kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan genç tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi