https://tr.sputniknews.com/20220228/tunus-aciklarinda-avrupaya-ulasmak-isteyen-gocmenlerin-teknesi-batti-9-olu-1054313067.html

Tunus açıklarında Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin teknesi battı: 9 ölü

Tunus açıklarında Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin teknesi battı: 9 ölü

Tunus’un güneyindeki Mehdiye kenti açıklarında düzensiz göçmen teknesinin alabora olması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi kurtarıldı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-28T23:19+0300

2022-02-28T23:19+0300

2022-02-28T23:19+0300

dünya

tunus

göçmen krizi

avrupa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103434/28/1034342868_0:47:1000:610_1920x0_80_0_0_06d164d7b366884d2ce5b4db07cd122d.jpg

Tunus Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerine bağlı Deniz Muhafaza Birlikleri, kıyıdan 18 kilometre açıkta tekneleri alabora olan Afrika uyruklu 9 göçmeni kurtardı, 9 göçmenin ise cesedine ulaşıldı." ifadelerine yer verildi.Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin yaşlarının 25 ile 30 arasında değiştiği kaydedildi.Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde hayatını kaybediyor.

tunus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tunus, göçmen krizi, avrupa