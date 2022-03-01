https://tr.sputniknews.com/20220301/iletisim-baskani-altundan-istanbulu-yunanistan-topragi-olarak-gosteren-abd-kanalina-tepki-1054336149.html

İletişim Başkanı Altun’dan İstanbul’u 'Yunanistan toprağı' olarak gösteren ABD kanalına tepki

İletişim Başkanı Altun’dan İstanbul’u 'Yunanistan toprağı' olarak gösteren ABD kanalına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Donbass operasyonuna ilişkin bir haberinde İstanbul’u Yunanistan sınırları içinde gösteren ABD... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T16:31+0300

2022-03-01T16:31+0300

2022-03-01T16:57+0300

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İletişim Başkanı Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u 'Yunanistan şehri' olarak göstermesine tepkisini dile getirdi.Altun, gazete yönetimine bir uyarı mektubu yazarak 'bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını' istedi.İletişim Başkanı, mektubunda şunları kaydetti:“CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberde Türkiye’nin en büyük şehri olan ve 1453’ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO’nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz.Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz.”

https://tr.sputniknews.com/20220228/sosyal-medyada-ukrayna-dezenformasyonu-iste-yayinlanan-yalan-haberler-1054307959.html

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fahrettin altun, abd, cbs news, tepki, ukrayna krizi, yunanistan, şehir, istanbul