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İletişim Başkanı Altun’dan İstanbul’u 'Yunanistan toprağı' olarak gösteren ABD kanalına tepki
İletişim Başkanı Altun’dan İstanbul’u 'Yunanistan toprağı' olarak gösteren ABD kanalına tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Donbass operasyonuna ilişkin bir haberinde İstanbul’u Yunanistan sınırları içinde gösteren ABD... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:31+0300
2022-03-01T16:57+0300
dünya
fahrettin altun
abd
cbs news
tepki
ukrayna krizi
yunanistan
şehir
istanbul
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İletişim Başkanı Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u 'Yunanistan şehri' olarak göstermesine tepkisini dile getirdi.Altun, gazete yönetimine bir uyarı mektubu yazarak 'bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını' istedi.İletişim Başkanı, mektubunda şunları kaydetti:“CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberde Türkiye’nin en büyük şehri olan ve 1453’ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO’nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz.Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20220228/sosyal-medyada-ukrayna-dezenformasyonu-iste-yayinlanan-yalan-haberler-1054307959.html
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fahrettin altun, abd, cbs news, tepki, ukrayna krizi, yunanistan, şehir, istanbul

İletişim Başkanı Altun’dan İstanbul’u 'Yunanistan toprağı' olarak gösteren ABD kanalına tepki

16:31 01.03.2022 (güncellendi: 16:57 01.03.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Donbass operasyonuna ilişkin bir haberinde İstanbul’u Yunanistan sınırları içinde gösteren ABD merkezli CBS News televizyonuna tepki gösterdi. Altun, “CBS News Televizyonunun bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz” dedi.
İletişim Başkanı Altun, CBS News’in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul’u 'Yunanistan şehri' olarak göstermesine tepkisini dile getirdi.
Altun, gazete yönetimine bir uyarı mektubu yazarak 'bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını' istedi.
İletişim Başkanı, mektubunda şunları kaydetti:
“CBS News televizyonunun, Rus savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişine dair bir haberde Türkiye’nin en büyük şehri olan ve 1453’ten bu yana Türk milletinin egemenliği altında bulunan İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösterdiği dikkatime getirildi.
Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde maksimalist talepleriyle bölgesel güvenliğe zarar verdiğini ve NATO’nun Doğu kanadını zayıflattığını göz önünde bulundurarak, kanalınızın art niyetli olmadığını umduğumuz bu hatasını resmen ve açık bir biçimde protesto ediyoruz.
Yapılan hatanın tekrarlanmaması ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasını ve dün yaşanan olayla ilgili bir izahat verilmesini bekliyoruz.”
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