https://tr.sputniknews.com/20220301/kuzey-kibrisa-gelen-tam-asili-kisiler-icin-kovid-19-testi-zorunlulugu-kaldirildi-1054320945.html
Kuzey Kıbrıs'a gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs'a gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı
Kuzey Kıbrıs'ta aşılarını tamamlamış olarak gelenler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:22+0300
2022-03-01T10:22+0300
2022-03-01T10:22+0300
koronavirüs
kuzey kıbrıs
kktc
kovid-19
önlem
pcr
test
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ilave Kovid-19 tedbirleri aldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'a gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilmeyecek.İkinci doz aşısının üzerinden (Johnson&Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler, tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. İkinci doz aşısı üzerinden 270 günden fazla geçmiş kişilerden ise hatırlatma dozu istenecek.Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yapmak koşuluyla ülkeye girebilecek, ülkeye girişten sonra da 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da son buldu. Bu kişiler, ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek, ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaları zorunlu olacak.Güney ile Kuzey arası geçişlerde ilgili değişiklik kararı yarın yapılacak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin toplantısı sonrası açıklanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220221/kuzey-kibrista-yeni-hukumet-kuruldu-1054075577.html
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kuzey kıbrıs, kktc, kovid-19, önlem, pcr, test
Kuzey Kıbrıs'a gelen tam aşılı kişiler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı
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Kuzey Kıbrıs'ta aşılarını tamamlamış olarak gelenler için Kovid-19 testi zorunluluğu kaldırıldı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ilave Kovid-19 tedbirleri aldı. Buna göre, Kuzey Kıbrıs'a gelişlerde tam aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilmeyecek.
İkinci doz aşısının üzerinden (Johnson&Johnson için tek doz) 14 gün geçmiş veya 270 gün geçmemiş kişiler, tam aşılı sayılacak ve PCR/antijen testi göstermeden ülkeye giriş yapabilecek. İkinci doz aşısı üzerinden 270 günden fazla geçmiş kişilerden ise hatırlatma dozu istenecek.
Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen testi yapmak koşuluyla ülkeye girebilecek, ülkeye girişten sonra da 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.
Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da son buldu. Bu kişiler, ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek, ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaları zorunlu olacak.
Güney ile Kuzey arası geçişlerde ilgili değişiklik kararı yarın yapılacak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin toplantısı sonrası açıklanacak.