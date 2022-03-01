Türkiye
SON DAKİKA| Ukrayna’da AGİT misyonunun araçları milliyetçiler tarafından ele geçirildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220301/mersinde-feto-operasyonu-33-gozalti-karari-1054320816.html
Mersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı
Mersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı
Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T10:19+0300
2022-03-01T10:19+0300
türkiye
fetö
mersin
gözaltı
operasyon
asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320696_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bb742fa7ccba2c86c1262a4067dc1466.jpg
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220218/ankara-merkezli-45-ilde-feto-operasyonu-114-gozalti-1053977390.html
türkiye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320696_144:0:1047:677_1920x0_80_0_0_5c0e4a4d00dceb7813a60675281486bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fetö, mersin, gözaltı, operasyon, asker

Mersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

10:19 01.03.2022
© AAMersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı
Mersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
TÜRKİYE
Ankara merkezli 45 ilde FETÖ operasyonu: 114 gözaltı
18 Şubat, 09:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала