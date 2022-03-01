https://tr.sputniknews.com/20220301/mersinde-feto-operasyonu-33-gozalti-karari-1054320816.html

Mersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

Mersin'de FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı

Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T10:19+0300

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gözaltı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220218/ankara-merkezli-45-ilde-feto-operasyonu-114-gozalti-1053977390.html

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