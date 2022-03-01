https://tr.sputniknews.com/20220301/stefan-kuntz-turk-futbolunu-hamit-altintop-yapilandiracak-1054336323.html
Stefan Kuntz: Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak
Stefan Kuntz: Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak
Stefan Kuntz, Türk futbolunu Hamit Altıntop’un yapılandıracağını, teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerini paylaşacağını söyledi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T16:34+0300
2022-03-01T16:34+0300
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hamit altıntop
stefan kuntz
spor
futbol
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'nun konuğu oldu. Türkiye'deki futbol yapılanması ve Portekiz maçıyla ilgili konuşan Kuntz, Türk futbolunu Hamit Altıntop'un yapılandıracağını ve bunu tek başına değil, kendisinin de dahil olduğu bir ekiple gerçekleştireceğini söyledi.İşte Stefan Kuntz röportajından öne çıkanlar:
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Stefan Kuntz: Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak
16:34 01.03.2022 (güncellendi: 16:38 01.03.2022) Abone ol
Stefan Kuntz, Türk futbolunu Hamit Altıntop’un yapılandıracağını, teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerini paylaşacağını söyledi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'nun konuğu oldu. Türkiye'deki futbol yapılanması ve Portekiz maçıyla ilgili konuşan Kuntz, Türk futbolunu Hamit Altıntop'un yapılandıracağını ve bunu tek başına değil, kendisinin de dahil olduğu bir ekiple gerçekleştireceğini söyledi.
İşte Stefan Kuntz röportajından öne çıkanlar:
"Avrupa ile mücadele etmek için 12 kilometreden az koşamayız. Milli takımdaki oyuncular elit seviyedeki dünya kulüplerinin koşu ve sprint mesafesine ulaşmak zorundalar yoksa forma şansı bulamazlar. Almanya 2000’de yapılanmaya başladı 14 yıl sonra dünya şampiyonu oldu. Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak. Ben teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerimi paylaşacağım. Akademi sistemi şart, okul futbol işbirliği şart. Portekiz maçı öncesi oyuncularımın form durumundan memnunum. Enes Ünal harika gidiyor. Dorukhan Toköz sağlıklı olursa kadroda olacak. Portekiz maçı ile ilgili şu sözü verebilirim. Onlara kesinlikle zorluk çıkartacağız."