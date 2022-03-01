https://tr.sputniknews.com/20220301/stefan-kuntz-turk-futbolunu-hamit-altintop-yapilandiracak-1054336323.html

Stefan Kuntz: Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak

Stefan Kuntz: Türk futbolunu Hamit Altıntop yapılandıracak

Stefan Kuntz, Türk futbolunu Hamit Altıntop’un yapılandıracağını, teknik direktör olarak kendisiyle görüşlerini paylaşacağını söyledi. 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T16:34+0300

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hamit altıntop

stefan kuntz

spor

futbol

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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lig Radyo'nun konuğu oldu. Türkiye'deki futbol yapılanması ve Portekiz maçıyla ilgili konuşan Kuntz, Türk futbolunu Hamit Altıntop'un yapılandıracağını ve bunu tek başına değil, kendisinin de dahil olduğu bir ekiple gerçekleştireceğini söyledi.İşte Stefan Kuntz röportajından öne çıkanlar:

https://tr.sputniknews.com/20211108/hamit-altintop-artik-milli-takimda-one-man-show-bitti-1050582788.html

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hamit altıntop, stefan kuntz, futbol