https://tr.sputniknews.com/20220301/yavru-kopegi-yere-vurarak-oldurmustu-2-bin-lira-para-cezasina-carptirildi-1054333452.html

Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü: 2 bin lira para cezasına çarptırıldı

Yavru köpeği yere vurarak öldürmüştü: 2 bin lira para cezasına çarptırıldı

İstanbul Sarıyer'de çalıştığı iş yerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 'Dora' isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldüren Ozan Öztürk, 'mala zarar... 01.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-01T15:29+0300

2022-03-01T15:29+0300

2022-03-01T15:29+0300

türkiye

sarıyer

köpek

hayvan

hayvan hakları

ölüm

cinayet

dava

para cezası

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İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ozan Öztürk katılmadı. Duruşmada şikayetçi avukatı hazır bulundu. Şikayetçi avukatı şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme tutuksuz sanık Ozan Öztürk’e 'mala zarar verme' suçundan 'iyi hal indirimi' uygulayarak 2 bin lira adli para cezası verdi. Sanık hakkında öncesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğunu belirten mahkeme, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi. Mahkeme kararında, Ozan Öztürk’e verilen cezanın kesin olduğunu belirtti.Olayın geçmi̇şi̇Olay sonrası kaçan sanık Ozan Öztürk'ün yavru köpeği öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada 'Dora için adalet' etiketiyle mesajlar yayınlamıştı. Köpeği öldüren sanık, polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Ozan Öztürk’ün 24 Nisan 2020'de sevk edildiği savcılıkça 'mala zarar verme' suçundan tutuklanması talep edilmişti.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın kamera görüntülerine göre 21 Nisan 2020'de sanık Ozan Öztürk’ün Dora isimli yavru köpeği, havaya kaldırıp yere fırlattığı tespit edildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da belirtilen iddianamede, sanığın 'haksız yere sahipli bir hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

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sarıyer, köpek, hayvan, hayvan hakları, ölüm, cinayet, dava, para cezası