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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Canlı anlatım| Medinskiy: Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar
Canlı anlatım| Medinskiy: Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar
Rusya'nın Donbass operasyonunda 7. günün sonuna gelinirken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Ukrayna heyetinin ikinci müzakereye katılmak için toplantı... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye

Canlı anlatım| Medinskiy: Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar

17:24 02.03.2022 (güncellendi: 20:18 02.03.2022)
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Rusya'nın Donbass operasyonunda 7. günün sonuna gelinirken Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy, Ukrayna heyetinin ikinci müzakereye katılmak için toplantı yerine yarın sabah varacağını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan sıcak bir açıklamaya göre de 498 Rus askeri, Ukrayna'da askeri görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestoviç ise Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turunun bu akşam gerçekleşeceğini söyledi. Arestoviç, Ukrayna heyetinin aynı kişilerden oluşacağını ifade ederek başka detay vermedi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak ise , Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunun SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını belirtti.
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Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya'daki tüm turnuvaları iptal etti
20:24 02.03.2022
Blinken’den Kuleba'ya mali, savunma ve insani yardımın devam edeceği taahhüdü
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in Ukraynalı mevkidaşı Dmitry Kuleba ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kiev’e savunma, mali ve insani yardımın devam edeceğini taahhüdünde bulunduğunu belirtti.
Price, “Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e gerekli yardımı sağlama taahhüdünün yanı sıra, ABD ve dünya toplumunun Rusya'yı savaşı seçme ve Belarus'u Rus askeri operasyonunu desteklemekten sorumlu tutma çabaları hakkında bilgi verdi” dedi.
20:22 02.03.2022
Putin ve Modi, Ukrayna’daki Hint vatandaşların tahliyesini görüştü
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefondan arayarak Hint vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesine yardımcı olmasını istediği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Hindistan Başbakanı Modi ile telefon görüşmesinde, Rus askerlerin, Hint vatandaşlarının yurtlarına dönebilmesi için mümkün olan her şey yaptığını, özellikle de Ukrayna’nın Harkiv şehrinde bulunan Hint öğrencilerin insani koridor üzerinden Rusya’ya tahliyesini organize etmeye çalıştıklarını söyledi.
Açıklamada, “Son bilgilere göre, Hint öğrenciler Ukraynalı askerler tarafından neredeyse rehin gibi tutuluyor ve canlı kalkan olarak kullanılıyor” ifadesine yer verildi.
20:12 02.03.2022
BM Genel Kurulu, Rusya operasyonuna yönelik kınama tasarısını kabul etti
BM Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

Oylama sırasında 141 ülke ‘evet’ oyu kullanırken, 5 ülke (Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore, Eritre) ‘hayır’ dedi, aralarında Çin, Hindistan, Güney Afrika, Kazakistan, Pakistan, İran, Irak, Küba 35 ülke çekimser kaldı.
19:57 02.03.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: 498 Rus askeri de askeri görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da görevlerini gerçekleştirdikleri sırada 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Konaşenkov, “Ukrayna’da milliyetçiler ve güvenlik güçlerinden askerler arasındaki kayıplar şöyle oldu: 2 bin 870 can kaybı ve yaklaşık 3 bin 700 yaralı var. 498 Rus askeri de askeri görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti. Arkadaşlarımızdan bin 597’si de yaralandı” dedi.
Konaşenkov, şu bilgileri verdi:
Lugansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle başarılı şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Krasnıy liman, Torskoye, Kamennaya, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Mariupol kenti çevresindeki kuşatmayı tamamladı ve Primorskoye, Priazovskoye, Şevçenko ve Beryanskoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Popovo, Novgorovka, Novomihaylovka ve Lyubimovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.
Çatışmalar sırasında bir Rus tankına Amerikan Javelin tanksavar sistemiyle saldırıldı.
Rusya ordusu, Ukrayna’daki sivil halkın güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor. Milliyetçi taburlar yerleşim bölgelerine çok sayıda roketatar sistemi de dahil olmak üzere zırhlı araçlar ve topçu silahları konuşlandırıyor, sivillerin arkasına sığınarak provokasyon hazırlığı yapıyorlar. Ukraynalı Nazi Azov taburu, Mariupol’deki Azovstal fabrikasının üretim alanlarına gece saatlerinde patlayıcı döşedi. Milliyetçiler içeride insanlar varken burayı havaya uçurmak istiyor. Kent sakinleri bundan habersiz şekilde burada çalışıyor.
Karada 47 uçak, havada 13 uçak ve 47 insansız hava aracı vuruldu. Ayrıca 484 tank ve başka zırhlı araç, 64 çoklu roketatar sistemi, 217 sahra topçusu ve havan topu ve 336 özel teçhizat imha edildi.
19:41 02.03.2022
EA sports FIFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus futbol kulüplerini kaldırdı
EA sports FIFA, Rusya Milli Takımı ve tüm Rus futbol kulüplerinin FIFA 22, FIFA mobile ve FIFA online'dan çıkarıldığını açıkladı
19:32 02.03.2022
Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte bilgiler yayanlara hapis cezası verilmesini öngören tasarı Duma’da ele alınacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Devlet İnşa ve Mevzuat Komitesi Başkan Yardımcısı Daniil Bessarabov, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte bilgi yayanlara hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısının Duma’nın cuma günkü ikinci ve üçüncü oturumlarında kabul edilebileceğini belirtti.
Bessarabov, “İlgili yasa tasarısını yarın komitede, cuma günü ise Devlet Duması genel kurulunun ikinci ve üçüncü oturumunda ele alacağız” dedi.
19:30 02.03.2022
Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar
Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetinin Kiev'den yola çıktığını ve toplantı yerine yarın sabah varacağını belirtti.
Rus heyetinin ilk turdaki aynı üyelerle toplantı yerine vardığını söyleyen Medinskiy, "Bildiğim kadarıyla Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, şu anda yoldalar. Onları yarın bekliyoruz" dedi.

Medinskiy, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarında seyahati için Rus askerlerin güvenlik koridoru oluşturduğunu ifade etti.

Medinskiy, "Belarus topraklarında güvenliği Belarus istihbarat servisleri sağlıyor, heyetin Ukrayna topraklarında seyahati için (Rus) askerlerimiz uygun bir güvenlik koridoru sağlıyor" diye konuştu.

İkinci turda ateşkes konusunun masaya yatırılacağını söyleyen Medinskiy, görüşmenin Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını doğrulayarak bu yerin Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ortak kararıyla seçildiğini belirtti.
19:29 02.03.2022
Lugansk: Ukrayna birliklerinin bombardımanı sırasında iki genç yaralandı
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Ateşkes Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’ndeki temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin 120 milimetrelik havan toplarından ateş açması sonucu Golubovskoe-Kirovsk karayolunda bulunan 15 yaşında iki gencin yaralandıkları bildirildi.
Olayın yerel saatle 15.15 sularında meydana geldiği kaydedildi.
19:28 02.03.2022
Rusya'nın Uluslararası Bobsled ve Skeleton Federasyonu'ndan üyeliği askıya alındı
Uluslararası Bobsled ve Skeleton Federasyonu (IBSF), Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'nın federasyondaki üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.
19:20 02.03.2022
Ukraynalı futbolcu Rakitskiy, Zenit St. Petersburg kulübünden ayrıldı
Ukraynalı futbolcu Yaroslav Rakitskiy, Rus Zenit St. Petersburg kulübüyle sözleşmesini feshetti.
Erken fesih talebinin ağır ailevi durum nedeniyle Rakitskiy'den geldiğini belirten Zenit St. Petersburg kulübü, "Mavi-beyazlı takım ve taraftarlar, St. Petersburg'da geçirdiği süre, profesyonel ve tutkulu oyunu için Rakitskiy'e teşekkür ediyor. Futbol sahalarında görüşmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
19:18 02.03.2022
Donetsk Halk Milisi: DHC askerleri Pravıy Sektor militanlarının bir kısmını yok etti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) askeri birliklerinin bir mensubu, DHC Halk Milisi birliklerinin Mariupol yönünde gerçekleştirdikleri taarruz harekatı sırasında Pravıy Sektor (Sağ Sektör) adlı radikal milliyetçi örgütünün militanlarının bir kısmını yok ettiklerini anlattı.
Gazetecilere açıklama yapan DHC Halk Milisi askeri, “Şu anda Sağ Sektör bayrağını elimizde tutuyoruz. Bu ganimeti Gnutovo yerleşiminin bulunduğu bölgede ele geçirdik. Bu ganimetlerin bizim elimizde olmadı, Sağ Sektör mensuplarının yok edildiği anlamına gelir” diye konuştu.
19:07 02.03.2022
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Kırım Ukrayna’ya ait kalsaydı, şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapıyor olurdu
19:36
19:03 02.03.2022
Puşilin: Mariupol, insani felaketin eşiğinde
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Mariupol kentinde insani durumun hala zorluğunu koruduğunu ifade etti.
Rossiya 1 televizyonunda konuşan Puşilin, “İnsani durum daha da kötü halde” dedi ve Mariupol’deki durumun insani felaketin eşiğinde olduğunu kaydetti.
18:58 02.03.2022
'Müzakerelerin ikinci turu, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı binada yapılacak'
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunun SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını belirtti.
18:56 02.03.2022
Ukrayna'ya gitmeye çalışan Yabancı Lejyon askerleri Paris’te gözaltına alındı
Fransa polisinin Kiev saflarında çatışmalara katılmak için Ukrayna’ya gitmeye hazırlanan Yabancı Lejyon askerlerini Paris’te gözaltına aldığı bildirildi.
RTL radyosunun haberine göre, Ukrayna kökenli 14 asker ve 13 ‘gönüllü sivil’ otobüsle Polonya’ya oradan da Ukrayna ve Belarus’a gitme hazırlığı yaparken Fransa polisi tarafından Paris’te gözaltına alındı.
Haberde, gözaltına alınan şüpheliler arasındaki ‘gönüllü sivillerin’ kamuflajlı olduklarına dikkat çekildi.
Gözaltına alınanlar arasındaki 9 askerin bağlı bulundukları askeri birliğin bulunduğu yeri terk etme iznine sahip oldukları ve resmi olarak kaçak sayılmadıkları, ancak 5 askerin izin belgelerinin olmadığı kaydedildi.
Şüphelilerin Ukrayna’daki akrabalarını ziyaret için mi yoksa bu ülkedeki çatışmalara katılmak için mi yola çıktıklarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Yabancı Lejyon Komutanlığının son zamanlarda Ukrayna kökenli askerlerin Ukrayna'ya komşu ülkelerin sınır bölgelerinde akrabalarını aramalarına izin verdiği, ancak 1-2 Mart gecesi gözaltına alınan lejyonerlerin komuta tarafından belirlenen protokole uymadıkları ifade edildi.
Haberde ayrıca, Fransa Yabancı Lejyonu'nda Ukrayna kökenli yaklaşık 700 askerin görev yaptığı vurgulandı.
18:43 02.03.2022
Fransız Danone şirketi: Rusya'dan çıkmayı planlamıyoruz
Dünyanın en büyük süt ürünleri firmalarından Fransız Danone şirketi, Rusya pazarından çıkmayı planlamadıklarını ve şu anda Rusya'daki ana sistemlerin, altyapının ve lojistiğin olağan şekilde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
18:41 02.03.2022
Fransa’da Rus restoranına tehdit
Fransa’nın Lille kentinde Rus mutfağı sunan Baba Yaga isimli restorana ülkenin en kısa zamanda terk etmeleri yönünde bir mektup aldığı belirtildi.
BFMTV televizyonunun haberinde, isimsiz mektupta Ukrayna’da yaşananlar nedeniyle Fransa’da olmalarının kesinlikle istenmediği yönündeki ifadelerin ve tehditlerin yer aldığı belirtildi.
18:38 02.03.2022
Ukrayna ordusuna ait bir depoda, Ottawa Sözleşmesi uyarınca yasaklı olan anti personel mayınları bulundu
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güvenlik güçleri, kurtarılan bir bölgede Ukrayna ordusuna ait bir deponun içerisinde, Ottawa Sözleşmesi uyarınca yasaklı olan anti personel mayınları bulundu.
RİA Novosti’ye konuşan LHC askerleri, Ukrayna ordusunun bu tür mühimmatlar kullanmasını savaş suçu olarak değerlendirdi.
18:36 02.03.2022
Macaristan: Ukrayna'ya asker veya silah göndermeyeceğiz
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Ukrayna'ya asker veya silah göndermeme kararı aldığını belirtti.
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