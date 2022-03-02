Canlı anlatım| Medinskiy: Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da görevlerini gerçekleştirdikleri sırada 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Konaşenkov, “Ukrayna’da milliyetçiler ve güvenlik güçlerinden askerler arasındaki kayıplar şöyle oldu: 2 bin 870 can kaybı ve yaklaşık 3 bin 700 yaralı var. 498 Rus askeri de askeri görevlerini yerine getirirken hayatını kaybetti. Arkadaşlarımızdan bin 597’si de yaralandı” dedi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti Birlikleri Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle başarılı şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Krasnıy liman, Torskoye, Kamennaya, Varvarovka, Borovenki yerleşim birimleri üzerinde kontrol sağlandı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri Mariupol kenti çevresindeki kuşatmayı tamamladı ve Primorskoye, Priazovskoye, Şevçenko ve Beryanskoye yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Popovo, Novgorovka, Novomihaylovka ve Lyubimovka yerleşim birimlerini kontrol altına aldı.
Çatışmalar sırasında bir Rus tankına Amerikan Javelin tanksavar sistemiyle saldırıldı.
Rusya ordusu, Ukrayna’daki sivil halkın güvenliğini sağlamak için önlemler alıyor. Milliyetçi taburlar yerleşim bölgelerine çok sayıda roketatar sistemi de dahil olmak üzere zırhlı araçlar ve topçu silahları konuşlandırıyor, sivillerin arkasına sığınarak provokasyon hazırlığı yapıyorlar. Ukraynalı Nazi Azov taburu, Mariupol’deki Azovstal fabrikasının üretim alanlarına gece saatlerinde patlayıcı döşedi. Milliyetçiler içeride insanlar varken burayı havaya uçurmak istiyor. Kent sakinleri bundan habersiz şekilde burada çalışıyor.
Karada 47 uçak, havada 13 uçak ve 47 insansız hava aracı vuruldu. Ayrıca 484 tank ve başka zırhlı araç, 64 çoklu roketatar sistemi, 217 sahra topçusu ve havan topu ve 336 özel teçhizat imha edildi.