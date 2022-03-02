Canlı anlatım| Medinskiy: Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktı, yarın sabah toplantı yerine varacaklar

Putin ve Modi, Ukrayna’daki Hint vatandaşların tahliyesini görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefondan arayarak Hint vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesine yardımcı olmasını istediği belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Hindistan Başbakanı Modi ile telefon görüşmesinde, Rus askerlerin, Hint vatandaşlarının yurtlarına dönebilmesi için mümkün olan her şey yaptığını, özellikle de Ukrayna’nın Harkiv şehrinde bulunan Hint öğrencilerin insani koridor üzerinden Rusya’ya tahliyesini organize etmeye çalıştıklarını söyledi.

Açıklamada, “Son bilgilere göre, Hint öğrenciler Ukraynalı askerler tarafından neredeyse rehin gibi tutuluyor ve canlı kalkan olarak kullanılıyor” ifadesine yer verildi.