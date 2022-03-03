Sputnik'ten açıklama: 30 farklı dilde yayın yapan sitelerimizin tamamı DDOS saldırılarının hedefinde

Ayrıntılar Sputnik'in canlı blogunda:
Donbass operasyonunda 8. güne girilirken Rusya'ya yaptırımlar devam ediyor. Dünyada 30 farklı dilde yayın yapan internet RT ve Sputnik'in haber siteleri DDOS saldırılarının hedefi halinde. Fitch, Rusya'nın uzun vadeli kredi notunu BBB'den B'ye düşürdü. Rusya Dışişleri, Rus diplomatların çalışmalarının engellenmesini eleştirdi.
10:17 03.03.2022
Almanya Ekonomi Bakanlığı, Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füze tedarikini onayladı
Alman DPA ajansı, Ekonomi Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 2 bin 700 uçaksavar füzesi tedarikini onayladığını duyurdu.
Haberde, tedarikin Arrow tipi anti-balistik füzeleri de içereceği bilgisini paylaştı.
10:04 03.03.2022
09:48 03.03.2022
Rusya Dışişleri: Çoğu Ukrayna, Polonya ve ABD'den telefon teröristleri, yurtdışındaki Rus diplomatların çalışmalarını engelliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çoğu Ukrayna, Polonya ve ABD'den telefon teröristleri, yurtdışındaki Rus diplomatların çalışmalarını engelliyor" denildi.
Açıklamada, "Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu üzerinden gerçekleştirilen de dahil Rusya'nın eylemlerine olan tepkisi saçma" ifadeleri yer aldı.
09:47 03.03.2022
Roscosmos: Kalan 56 çalışan da Fransız Guyanası'ndaki uzay araştırma merkezinden ayrıldı
09:42 03.03.2022
09:27 03.03.2022
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki durumun arkasında Rusya'nın güvenlik garantisi alamaması var
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mandiner.ru internet portalına yaptığı açıklamada, "Savaş, ihtilafları çözmek için kabul edilemez bir araç, bu yolu seçenleri kati surette kınıyoruz" dedi.
Orban, tüm Avrupa'nın barış için çalışması gerektiğini söyleyerek, "Rusya ile ilişkiler çok yakın bir zamana kadar dengeli ve iyiydi, ancak savaş yeni bir durum yarattı" ifadelerini kullandı. Orban'a göre Ukrayna'daki durumun arkasında Rusya'nın güvenlik garantisi alamaması yatıyor.
Orban, Brüksel'in Moskova'ya yönelik yaptırımlarına ülkesinin tutumunun ne olacağı sorusunu, "Macaristan, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını veto etmeyecek, AB'nin birlik olması önemli" şeklinde yanıtladı.
Öte yandan Macaristan Başbakanı, Rusya ile enerji alanında işbirliğinin kesilmesi için ortada herhangi bir gerekçe olmadığını belirterek, "Rusya'nın desteklediği Paks nükleer santral genişletme projesi devam etmeli" dedi.
Orban, ayrıca "Batı'nın müttefikiyiz ancak ayrıca yükselişte olan Çin ile avantajlı ilişkiler kurmak istiyoruz" diye konuştu.
Bununla birlikte Orban, AB'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olması gerektiğini ve bunun için tek başına ABD'ye itibar edemeyeceğini vurguladı.
09:20 03.03.2022
Rusya’da borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon uygulanacak
Rusya Merkez Bankası, borsa üzerinden döviz alımına yüzde 30 komisyon getirildiğini duyurdu.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, şahısların borsa üzerinden dolar, euro ve diğer dövizleri alırken, toplam alım miktarı üzerinden yüzde 30 komisyon ödeyecekleri belirtildi.
09:11 03.03.2022
Kazakistan, Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının ardından yeni sevkiyat rotaları arıyor
Kazakistan hükümeti, Letonya limanları Riga ve Ventspils'in yanı sıra Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye koridoru üzerinden mal sevkiyatı yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu.
Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazak ihracatçılarının yüklerini Rusya'nın Novorossiysk ve St. Petersburg limanlarından sevk etmede güçlüklerle karşılaştıkları belirtildi.
08:59 03.03.2022
08:49 03.03.2022
Brent petrolün fiyatı 118 doları aştı
Brent petrolün fiyatı Şubat 2013'ten bu yana ilk kez varil başına 118 doları aştı.
08:40 03.03.2022
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's ve Fitch Rusya'nın kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürdü
Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.
Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.
Fitch ise Rusya'nın uzun vadeli kredi notunu BBB'den B'ye düşürdüğünü açıkladı.
08:38 03.03.2022
08:27 03.03.2022
Mercedes-Benz Rusya'ya araç sevkiyatını durdurdu
Mercedes-Benz’in resmi sözcüsü Sputnik’e yaptığı açıklamada, şirketin Moskova bölgesindeki fabrikasındaki otomobil üretimini askıya alacağını ve markanın binek ve hafif ticari araçlarının Rusya’ya sevkiyatının durdurulacağını söyledi.
08:04 03.03.2022
Güney Kore Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlar, çamaşır makineleri, taşıtlar ve diğer tüketim mallarının kişisel kullanım için tedarik edildikleri sürece Rusya'ya kısıtlama uygulanmayacağını, aksi durumda ise izin alınması gerektiğini açıkladı
07:54 03.03.2022
'Ukrayna'dan 1 milyon kişi ayrıldı'
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'daki mevcut kriz nedeniyle 7 gün içerisinde ülkeden ayrılanların sayısının 1 milyona ulaştığını söyledi.
07:50 03.03.2022
Brent petrol 116 doları aştı
Ticaret verilerine göre, Brent petrolün fiyatı 9 Eylül 2013'ten bu yana ilk kez varil başına 116 doları aştı.
07:48 03.03.2022
Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'den Rusya'ya hizmet kısıtlaması
CNN Brezilya servisi, Brezilyalı uçak üreticisi Embraer'in Rusya Federasyonu'na uçakları için yedek parça tedarik etmeyi ve Rus şirketlerinin filosuna hizmet vermeyi bırakacağını bildirdi.
07:44 03.03.2022
Uluslararası Kedi Federasyonu'ndan sahibi Rus olan kedilere yaptırım: Yarışmalardan men edildiler
Batı'nın Rusya'ya yönelik geniş çaplı yaptırımlarına Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFE) da katıldı.
Yapılan açıklamada, sahibi Rus olan kedilerin kuruluşun düzenlediği yarışmalara katılamayacağı belirtildi.
Rusya'dan hiçbir kendinin ithal edilmesine artık izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, ayrıca sahibi Rusya vatandaşı olan kedilerin ülke dışında soy kütüğüne kaydedilemeyeği ifade edildi.
Açıklamada, "Ukraynalı dost kedi meraklılarımız, bu zor koşullarda kedilerine ve diğer hayvanlara umutsuzca bakmaya çalışıyorlar. Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi Ukrayna'ya komşu olan FIFE kulüplerinin birçok üyesinin Ukraynalı yetiştirici arkadaşlarına yardım eli uzatmasından son derece mutluyuz" denildi.
Yapılan açıklamada, sahibi Rus olan kedilerin kuruluşun düzenlediği yarışmalara katılamayacağı belirtildi.
Rusya'dan hiçbir kendinin ithal edilmesine artık izin verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, ayrıca sahibi Rusya vatandaşı olan kedilerin ülke dışında soy kütüğüne kaydedilemeyeği ifade edildi.
Açıklamada, "Ukraynalı dost kedi meraklılarımız, bu zor koşullarda kedilerine ve diğer hayvanlara umutsuzca bakmaya çalışıyorlar. Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova gibi Ukrayna'ya komşu olan FIFE kulüplerinin birçok üyesinin Ukraynalı yetiştirici arkadaşlarına yardım eli uzatmasından son derece mutluyuz" denildi.
07:41 03.03.2022
Biden: Rusya'nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik
ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da askeri operasyon kararına dair açıklamada bulundu.
Biden, “Putin, Batı'nın ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi bölebileceğini düşündü” dedi.
Putin’in Batı ve NATO hakkında yanıldığını ifade savunan Biden, “O yanıldı. Avrupalı müttefiklerimizi birleştirmek için sayısız saat harcadım. Rusya'nın yalanlarına gerçekle karşılık verdik. Şimdi, özgür dünya onu sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.
07:38 03.03.2022
Sputnik'ten açıklama
Sosyal medya şirketlerinin Rusya medyasına kısıtlamaları sürerken, Sputnik haber sitelerinin DDOS saldırılarına maruz kaldığı belirtildi:
"Dünyada 30 farklı dilde yayın yapan internet sitelerimizin tamamı DDOS saldırılarının hedefi oldu, haberlerin yayınlanması önemli ölçüde engellenmiş durumda. Okuyucularımıza haberleri Sputnik'in Telegram kanallarından takip etmelerini öneririz."