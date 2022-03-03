Sputnik'ten açıklama: 30 farklı dilde yayın yapan sitelerimizin tamamı DDOS saldırılarının hedefinde

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'daki durumun arkasında Rusya'nın güvenlik garantisi alamaması var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mandiner.ru internet portalına yaptığı açıklamada, "Savaş, ihtilafları çözmek için kabul edilemez bir araç, bu yolu seçenleri kati surette kınıyoruz" dedi.

Orban, tüm Avrupa'nın barış için çalışması gerektiğini söyleyerek, "Rusya ile ilişkiler çok yakın bir zamana kadar dengeli ve iyiydi, ancak savaş yeni bir durum yarattı" ifadelerini kullandı. Orban'a göre Ukrayna'daki durumun arkasında Rusya'nın güvenlik garantisi alamaması yatıyor.

Orban, Brüksel'in Moskova'ya yönelik yaptırımlarına ülkesinin tutumunun ne olacağı sorusunu, "Macaristan, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını veto etmeyecek, AB'nin birlik olması önemli" şeklinde yanıtladı.

Öte yandan Macaristan Başbakanı, Rusya ile enerji alanında işbirliğinin kesilmesi için ortada herhangi bir gerekçe olmadığını belirterek, "Rusya'nın desteklediği Paks nükleer santral genişletme projesi devam etmeli" dedi.

Orban, ayrıca "Batı'nın müttefikiyiz ancak ayrıca yükselişte olan Çin ile avantajlı ilişkiler kurmak istiyoruz" diye konuştu.

Bununla birlikte Orban, AB'nin güçlü bir savunma sanayisine sahip olması gerektiğini ve bunun için tek başına ABD'ye itibar edemeyeceğini vurguladı.