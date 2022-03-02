https://tr.sputniknews.com/20220302/cem-gurdeniz-montro-geregi-ukraynada-taraf-olan-natonun-gemilerine-de-bogazlar-kapatilmalidir-1054371024.html

Cem Gürdeniz: Montrö gereği Ukrayna’da taraf olan NATO’nun gemilerine de boğazlar kapatılmalıdır

Cem Gürdeniz: Montrö gereği Ukrayna’da taraf olan NATO’nun gemilerine de boğazlar kapatılmalıdır

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. maddesini uyguluyoruz’ açıklamasını doğru bulduğunu ifade eden emekli Tümamiral... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T15:19+0300

2022-03-02T15:19+0300

2022-03-02T15:19+0300

görüş

abd

nato

rusya

ukrayna

montrö boğazlar sözleşmesi

türkiye

istanbul boğazı

çanakkale boğazı

karadeniz

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu ile Karadeniz’de sular ısındı. 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Karadeniz’i dünyaya bağlayan Türk boğazlarının kontrolünü elinde bulunduran Türkiye de sözleşmenin 19. maddesini yürürlüğe koyduğunu açıkladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu konuda yaptığı açıklamalarda, “Şimdi savaş durumu var. Bir savaş olduğuna göre bu sebep savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili Montrö'nün 19. maddesini uygulamak durumundayız” ifadelerini kullandı.Bakan, ayrıca, “Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız” diye de ekledi.19. maddede bir istisna olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Eğer o savaş gemisi Karadeniz'de kendi üssüne, savaş öncesinde kayıtlı olan üssüne ya da bağlama limanına, döneceğini söylerse o zaman o savaş geminin geçişini engelleyemiyoruz. Çünkü üssüne dönecek. En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi, krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız” açıklamasında bulundu.Montrö’nün 19. maddesinde ne yazıyor?Türkiye’nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki egemenlik hakkını tanımlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. Maddesinin ilgili kısımları şu şekilde:‘Karadeniz’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tuzlu suya kan karışmamıştır’Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni uygulamasını Sputnik’e değerlendiren emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “Karadeniz’e en uzun kıyıya, en büyük Münhasır Ekonomik Bölge ve Türk boğazlarını kontrol eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sahip Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmada Karadeniz’in deniz ortamındaki istikrarı ve statükoyu korumalıdır. Bu ancak Montrö Sözleşmesi’nin Türkiye’nin aktif tarafsızlığı üzerinden uygulanması ile mümkündür. Karadeniz’de İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana tuzlu suya kan karışmamıştır. Bu da Montrö Boğazlar Sözleşmesi sayesindedir” dedi. Cem Gürdeniz’in yorumları şu şekilde oldu:‘Türkiye krizin jeopolitik nedeni çok iyi anlamıştır’Gürdeniz, “Türkiye, Karadeniz’deki yangına körükle gitmemeyi hava sahasını kapamayarak ispat etmiştir” ifadelerini de kullanarak sözlerini şöyle sonlandırdı:

https://tr.sputniknews.com/20220302/biden-abd-hava-sahasini-rusya-havayolu-sirketlerine-ait-tum-ucuslara-kapatacagiz-1054351309.html

https://tr.sputniknews.com/20210409/abd-montro-uygulanmaya-devam-ederse-karadenizde-ciddi-bir-savas-gemisi-varligi-gosteremez-1044234922.html

rusya

ukrayna

çanakkale boğazı

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