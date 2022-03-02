https://tr.sputniknews.com/20220302/israil-kanali-star-wars-filminden-bir-kesiti-ukraynadan-catisma-goruntuleri-olarak-verdi-1054369190.html
İsrail kanalı, Star Wars filminden kesitleri, Ukrayna'dan çatışma görüntüleri olarak verdi
İsrail kanalı, Star Wars filminden kesitleri, Ukrayna'dan çatışma görüntüleri olarak verdi
İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Star Wars filminden kesitleri, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'da devam eden askeri harekatından görüntüler olarak servis etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:42+0300
2022-03-02T14:42+0300
2022-03-02T14:46+0300
ukrayna krizi
israil
ukrayna
star wars
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İsrail'de Walla portalında yer alan habere göre Kanal 13 televizyonu Star Wars filminden görüntüleri 'Ukrayna'dan' olduğunu iddia ederek verdi.Görüntülerde, Ukrayna'daki çatışmaların ortamında uygun olarak karla kaplı bir arazi görülürken, ardından filmin kurgusal karakterleri 'stormtrooper'lar belirmeye başlıyor.Kanal 13'ün bu hataya nasıl düştüğü henüz belirsiz. Ancak sahte görüntülerin ilk olarak devam eden çatışmayı izleyen bir Telegram kanalı tarafından yayıldığı fark ediliyor.Kanal, duruma ilişkin henüz açıklama yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/israile-gelen-onlarca-ukraynali-siginmaci-havalimanindan-geri-gonderildi-1054358643.html
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israil, ukrayna, star wars
İsrail kanalı, Star Wars filminden kesitleri, Ukrayna'dan çatışma görüntüleri olarak verdi
14:42 02.03.2022 (güncellendi: 14:46 02.03.2022) Abone ol
İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Star Wars filminden kesitleri, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'da devam eden askeri harekatından görüntüler olarak servis etti.
İsrail'de Walla portalında yer alan habere göre Kanal 13 televizyonu Star Wars filminden görüntüleri 'Ukrayna'dan' olduğunu iddia ederek verdi.
Görüntülerde, Ukrayna'daki çatışmaların ortamında uygun olarak karla kaplı bir arazi görülürken, ardından filmin kurgusal karakterleri 'stormtrooper'lar belirmeye başlıyor.
Kanal 13'ün bu hataya nasıl düştüğü henüz belirsiz. Ancak sahte görüntülerin ilk olarak devam eden çatışmayı izleyen bir Telegram kanalı tarafından yayıldığı fark ediliyor.
Kanal, duruma ilişkin henüz açıklama yapmadı.