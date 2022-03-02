https://tr.sputniknews.com/20220302/israil-kanali-star-wars-filminden-bir-kesiti-ukraynadan-catisma-goruntuleri-olarak-verdi-1054369190.html

İsrail kanalı, Star Wars filminden kesitleri, Ukrayna'dan çatışma görüntüleri olarak verdi

İsrail kanalı, Star Wars filminden kesitleri, Ukrayna'dan çatışma görüntüleri olarak verdi

İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Star Wars filminden kesitleri, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'da devam eden askeri harekatından görüntüler olarak servis etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:42+0300

2022-03-02T14:42+0300

2022-03-02T14:46+0300

ukrayna krizi

israil

ukrayna

star wars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054166677_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d43227b1111b538e75ba27821006f061.jpg

İsrail'de Walla portalında yer alan habere göre Kanal 13 televizyonu Star Wars filminden görüntüleri 'Ukrayna'dan' olduğunu iddia ederek verdi.Görüntülerde, Ukrayna'daki çatışmaların ortamında uygun olarak karla kaplı bir arazi görülürken, ardından filmin kurgusal karakterleri 'stormtrooper'lar belirmeye başlıyor.Kanal 13'ün bu hataya nasıl düştüğü henüz belirsiz. Ancak sahte görüntülerin ilk olarak devam eden çatışmayı izleyen bir Telegram kanalı tarafından yayıldığı fark ediliyor.Kanal, duruma ilişkin henüz açıklama yapmadı.

https://tr.sputniknews.com/20220302/israile-gelen-onlarca-ukraynali-siginmaci-havalimanindan-geri-gonderildi-1054358643.html

israil

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, ukrayna, star wars