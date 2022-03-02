https://tr.sputniknews.com/20220302/istanbul-planlama-ajansi-dort-kisilik-bir-ailenin-aylik-yasam-maliyeti-15-bin-360-tlye-yukseldi-1054376343.html

İstanbul Planlama Ajansı: Dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 15 bin 360 TL'ye yükseldi

İstanbul Planlama Ajansı: Dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti 15 bin 360 TL'ye yükseldi

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 15 bin 360 TL'ye yükseldi. Geçen... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T17:12+0300

2022-03-02T17:12+0300

2022-03-02T17:19+0300

istanbul planlama ajansı (ipa)

ekonomi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

sebze

artış

maliyet

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 3 aylık periyotlar halinde yaptığı İstanbul'daki yaşam maliyeti araştırmasının aralık-ocak-şubat sonuçlarını açıkladı.Araştırmada, İstanbul'daki haneleri temsil etmek üzere seçilen bin 600 hanenin temel harcamaları ve bu harcamaları oluşturan maddelere ilişkin veriler toplandı.10 ana başlıkta toplam 321 maddeden oluşan sepet için fiyat, miktar ve tür verilerinden hareketle harcama gruplarının ağırlıkları saptandı.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, incelenen 321 maddenin hane tüketiminde yüzde 80.9'una karşılık gelen 176 ürünün bir yıllık fiyat değişimi 3 bin farklı noktada takip edildi.Bu veriler ışığında şubat ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 15 bin 360 TL olarak ölçüldü.İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti, ocak ayında 14 bin 510 TL olarak ölçülmüştü. Yani bir ayda yaşam maliyeti 850 TL artmış oldu.2021 yılının şubat ayında 9 bin 240 TL olan yaşam maliyeti 6 bin 120 TL artış göstererek bu yıl 15 bin 360 TL'ye çıktı.Şubat ayı değişim oranlarına göre İstanbul'da yaşam maliyetinin yıllık artış oranı yüzde 66.23 olarak gerçekleşti.Seçilen ürünlerin bazılarında son üç ayda meydana gelen maliyet artışı şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220103/istanbulda-yasamanin-maliyeti-yuzde-50-artti-1052341165.html

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istanbul planlama ajansı (ipa), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), sebze, artış, maliyet