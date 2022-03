https://tr.sputniknews.com/20220302/muzik-sirketi-sarkici-mehtap-yilmazin-bergenin-sarkisini-okumasini-yasakladi-ego-ve-korku-var-1054363588.html

Müzik şirketi, şarkıcı Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okumasını yasakladı: 'Ego ve korku var'

Müzik şirketi, şarkıcı Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okumasını yasakladı: 'Ego ve korku var'

'Popstar Alaturka' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyacağını duyurmuştu... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy’un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan ve katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu.Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını söyleyen ve cuma günü klibini sevenleriyle paylaşacak olan Mehtap Yılmaz'a 2 ay şarkıyı okuyamama cezası verildi.Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyacağını duyuran Yılmaz, şarkının kendisine geçici olarak yasaklandığını, bu nedenle klibi de yayınlayamayacaklarını açıkladı.Bergen için hazırlanan Saygı albümünde 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını okuyan Gülşen'i sert bir dille eleştirerek beğenmediğini söyleyen Yılmaz, kendisi için verilen yayın yasağına isyan etti ve gözyaşlarına boğuldu.‘Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam’Şarkıcı, "Müzik kariyerimle ilgili planlarım vardı. Düetlerim de var. Bunların hepsini allak bullak ettiler. Demek ki çok korkmuşlar. Ben yalnız değilim, arkamda sevenlerim var. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam" dedi."Ego ve korkular var" diyen Mehtap, "Sevenlerim rahat olsun. Yarışmadan beri hayat mücadelesi içindeyim. Gözümden akan her damla yaşı Allah sorsun. Bu sektöre girdiğimden beri bana her zaman bir engel geliyor. Bu kadar korkmayın. Sizin filminizden sonra ben çıkartacağım. Yasağı kimin koyduğunu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

