https://tr.sputniknews.com/20220302/osmanlidan-kalan-hamam-kalintisi-ardiye-oldu-1054358333.html
Osmanlı'dan kalan hamam kalıntısı ardiye oldu
Osmanlı'dan kalan hamam kalıntısı ardiye oldu
Bolu'da Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük kısmı bakımsızlık nedeniyle yıkıldı, geriye kalan bölüm ise ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Hamam... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T11:52+0300
2022-03-02T11:52+0300
2022-03-02T11:52+0300
yaşam
hamam
bolu
osmanlı
tarihi eser
tarihi bina
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Semerkant Mahallesi, Hacı Hamdi Sokak'taki 1400’lü yıllarda inşa edildiği belirtilen Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük bir bölümü bakımsızlık nedeniyle yıkıldı. Küçük bir bölüm ise ayakta kaldı.Üzerini otların sardığı hamam kalıntısında, geçen yıl belediye temizlik çalışması yaptı, görünür hale getirildi.Kentin kültür varlıkları arasında yer almayan, tescillenmemiş kalıntı, ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Hamam kalıntısının içerisine plastik ve ahşap kasalar konuldu.Semerkant Mahallesi Muhtarı Enver Tunç, "Yapı daha önce hamam olarak kullanılmış ve yıkıldıktan sonra bu bölümü ayakta kalmış. Şu an herhangi bir tescili olmadığı için bir şey de yapılamıyor. Mahalle halkı da orayı bu şekilde değerlendiriyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/icinden-yol-gecen-tarihi-konak-yok-oluyor-1054331206.html
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hamam, bolu, osmanlı, tarihi eser, tarihi bina
Osmanlı'dan kalan hamam kalıntısı ardiye oldu
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Bolu'da Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük kısmı bakımsızlık nedeniyle yıkıldı, geriye kalan bölüm ise ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Hamam kalıntısının içerisine plastik ve ahşap kasalar kondu.
Semerkant Mahallesi, Hacı Hamdi Sokak'taki 1400’lü yıllarda inşa edildiği belirtilen Osmanlı döneminden kalma hamamın büyük bir bölümü bakımsızlık nedeniyle yıkıldı. Küçük bir bölüm ise ayakta kaldı.
Üzerini otların sardığı hamam kalıntısında, geçen yıl belediye temizlik çalışması yaptı, görünür hale getirildi.
Kentin kültür varlıkları arasında yer almayan, tescillenmemiş kalıntı, ardiye olarak kullanılmaya başlandı. Hamam kalıntısının içerisine plastik ve ahşap kasalar konuldu.
Semerkant Mahallesi Muhtarı Enver Tunç, "Yapı daha önce hamam olarak kullanılmış ve yıkıldıktan sonra bu bölümü ayakta kalmış. Şu an herhangi bir tescili olmadığı için bir şey de yapılamıyor. Mahalle halkı da orayı bu şekilde değerlendiriyor" dedi.