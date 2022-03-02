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Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için en az 3 doz aşılanmak lazım
Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için en az 3 doz aşılanmak lazım
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 25 milyon civarındaki 3. doz aşılama oranının... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3. doz aşılamanın düşük olduğunu söyledi. Ceyhan, “Uzun zamandan beri 25 milyon civarında bir 3. doz aşılamamız var. Bu oran çok düşük” diyerek, şunları söyledi:Ceyhan, şöyle devam etti:
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mehmet ceyhan, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, salgın, pandemi

Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için en az 3 doz aşılanmak lazım

14:03 02.03.2022
© AAMehmet Ceyhan
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 25 milyon civarındaki 3. doz aşılama oranının çok düşük olduğunu belirterek, "Omicron'dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. En az 3 doz aşılanmak lazım" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 3. doz aşılamanın düşük olduğunu söyledi. Ceyhan, “Uzun zamandan beri 25 milyon civarında bir 3. doz aşılamamız var. Bu oran çok düşük” diyerek, şunları söyledi:
"Maalesef önceden 2 doz aşılama önemliydi; ama Omicron’dan şu anda 2 doz aşılanma ile korunmuyor. Bu açık bir şekilde gösterildi. En az 3 doz aşılanmak lazım. Biz zaten baştan inaktif aşıyla başlayarak işleri biraz karıştırdık. Çünkü görünen o ki o inaktif aşıları yok sayıp yeniden 3 doz aşılama önermeye başladık insanlara. Burada ayrıca insanlara ‘yazın bu iş bitecek’ düşüncesi empoze edildiği için insanlar da ‘salgının bitmesine birkaç ay kaldı’ diye düşünüyorlar."
Ceyhan, şöyle devam etti:
"Bundan dolayı aşılamayı yeniden artırmak son derece zor. Bu güne kadar bunda aşı karşıtları ve aşı kararsızlarının da etkisi çok büyüktü. Devletin yeteri kadar onlara tavır göstermemesi de etkiliydi; ama şu anda o etki çok geri planda kaldı ve ayrıca yine şu anda halka ‘olumlu olsun’ diye verilen mesajlar aşılamanın geri kalmasına sebep oldu. Bunlar da resmi ağızlardan geldiği zaman halkın üzerinde etkisi büyük oluyor. Bundan dolayı yeniden o aşılama hızını yakalamak mümkün değil."
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Ceyhan: Azalma dönemleri 'salgın bitti' anlamına gelmiyor
24 Şubat, 12:34
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