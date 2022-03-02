Prof. Dr. Ceyhan: Omicron için en az 3 doz aşılanmak lazım

"Bundan dolayı aşılamayı yeniden artırmak son derece zor. Bu güne kadar bunda aşı karşıtları ve aşı kararsızlarının da etkisi çok büyüktü. Devletin yeteri kadar onlara tavır göstermemesi de etkiliydi; ama şu anda o etki çok geri planda kaldı ve ayrıca yine şu anda halka ‘olumlu olsun’ diye verilen mesajlar aşılamanın geri kalmasına sebep oldu. Bunlar da resmi ağızlardan geldiği zaman halkın üzerinde etkisi büyük oluyor. Bundan dolayı yeniden o aşılama hızını yakalamak mümkün değil."