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Fransa Cumhurbaşkanı Macron cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek ay düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için yeniden aday olduğunu duyurdu. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T23:18+0300
2022-03-03T23:18+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Macron, Fransız halkına hitaben yazdığı ve yerel gazetelerde yayımlanan mektupta, ülkesinin son 5 yılda birçok zorluktan geçtiğini ve birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.Henüz her şeyi başaramadıklarını ifade eden Macron, çocukların Fransa'sını inşa etmek istediğini kaydetti.Macron, bu nedenle cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olduğunu ifade etti.Ülkenin bağımsızlığını kazanması için ekonomiyi güçlendireceklerine işaret eden Macron, eğitime ve öğretmenlerin taleplerine öncelik vereceğini ve adaletsizliklerle mücadele edeceğini aktardı.Macron, bu seçimin ülkenin gelecek 5 yılının yönünü belirleyeceğini belirtti.Bugüne kadar henüz açıklamasa da Macron'un Fransız kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu.Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adaylığına ilişkin açıklamayı bugüne kadar erteleyen Macron, adaylığı için belediye başkanı, bölge meclisi üyesi, milletvekili veya senatörlerden gerekli 500 imzayı toplamıştı.Adayların Anayasa Mahkemesine resmi başvurusu için yarın yerel saatle 18.00'e kadar süresi bulunuyor.Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
https://tr.sputniknews.com/20220224/son-dakika--cumhurbaskani-erdogan-fransa-cumhurbaskani-macron-ile-gorustu-1054212253.html
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fransa, emmanuel macron, cumhurbaşkanlığı seçimi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıkladı

23:18 03.03.2022
© REUTERS / Hannibal HanschkeFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek ay düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için yeniden aday olduğunu duyurdu.
Macron, Fransız halkına hitaben yazdığı ve yerel gazetelerde yayımlanan mektupta, ülkesinin son 5 yılda birçok zorluktan geçtiğini ve birçok alanda çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Henüz her şeyi başaramadıklarını ifade eden Macron, çocukların Fransa'sını inşa etmek istediğini kaydetti.
Macron, bu nedenle cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olduğunu ifade etti.
Ülkenin bağımsızlığını kazanması için ekonomiyi güçlendireceklerine işaret eden Macron, eğitime ve öğretmenlerin taleplerine öncelik vereceğini ve adaletsizliklerle mücadele edeceğini aktardı.
Macron, bu seçimin ülkenin gelecek 5 yılının yönünü belirleyeceğini belirtti.
Bugüne kadar henüz açıklamasa da Macron'un Fransız kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyordu.
Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adaylığına ilişkin açıklamayı bugüne kadar erteleyen Macron, adaylığı için belediye başkanı, bölge meclisi üyesi, milletvekili veya senatörlerden gerekli 500 imzayı toplamıştı.
Adayların Anayasa Mahkemesine resmi başvurusu için yarın yerel saatle 18.00'e kadar süresi bulunuyor.
Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
Recep Tayyip Erdoğan - Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
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