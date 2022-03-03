https://tr.sputniknews.com/20220303/imamoglundan-kanal-istanbul-uyarisi-bu-buyuk-bir-tehdit--1054396023.html

İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’ uyarısı: Bu büyük bir tehdit

İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’ uyarısı: Bu büyük bir tehdit

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin 'Kanal İstanbul' olduğuna dikkat çekerek “Ulaşım akslarına yüzde 20 artı yük getirecek... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T13:50+0300

2022-03-03T13:50+0300

2022-03-03T13:50+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kanal istanbul

açıklama

uyarı

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Kabataş-Mecidiyeköy – Mahmutbey metrosunun tamamlanan birinci etabının ardından hattın ikinci etabı olan Kabataş kesiminde raylar birbirine bağlandı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul adına, bu zor zamanda 10 metro hattında birden çalışan ve aynı zamanda 2 metro hattımızla ilgili de ihale süreçlerini hazırlayan bir şehiriz. Bu dünyada, ilk ve tek. Bu bağlamda hem ülkemizin ekonomik zorlukları hem de dünyanın şu anda yaşadığı sürece rağmen, bu işleri sürdürmek ve sonuca kavuşturmak bizim için çok çok önemli” dedi.Fulya ve Yıldız i̇stasyonları yıl sonuna yeti̇şecekHattın Beşiktaş istasyonunun arkeolojik kazı nedeniyle açılış tarihinin belirlenemediğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:*Kazı durmuştu biz aldığımızda. 2020'de kazıyı başlattık nisan, mayıs gibi. Kabataş’ta da bir kazı çalışması var. Oradaki daha hafif bir süreç. Tahminimiz, oradaki kazıların 4-5 ay içerisinde bitecek olması.*Fulya'yı ve Yıldız'ı biz bu yıl sonuna yetiştireceğiz. Mecidiyeköy-Mahmutbey’den gelen vatandaşımızı hem Fulya'ya hem Yıldız’a 7-8 dakikalık bir aktarmayla ulaştırmış olacağız.*Beşiktaş’taki kazının belirsiz olması nedeniyle, oradaki istasyonumuzun ne yazık ki açılış tarihi şimdi belirlenemiyor.*Ama Kabataş’la ilgili daha hızlı hareket edeceğiz. Dolayısıyla Kabataş’ı da 2024'e hazırlamak istiyoruz.İmamoğlu törene katılan CHP'li ve İYİ Partili yöneticilerden de Kanal İstanbul'a karşı yürüttükleri mücadele için destek istedi.Sözcü'den Özlem Güvemli'nin aktardığına göre, Kenti bekleyen en büyük sorunlardan birinin Kanal İstanbul olduğuna dikkat çeken İmamoğlu “Şehrimizi tehdit eden, kentleşmeyi vahşi hale getiren, bugünkü koşullarda dahi neredeyse 20 milyon aktif nüfusu besleyen ve konut rezerviyle bunun çok daha üstünde de rezervi olan bir kente ilave sorgusuz, sualsiz, araştırmışız bir takım rezervlerin katılmak istenmesi, bu şehrin var olan sorunlarına çözüm bulmaya çalışırken, yeni sorunlarla boğuşmaya dönük bir kapı aralamadır. Bu, büyük bir sorun. Bu büyük bir tehdit” dedi.'Kanal İstanbul hayal olmaktan öteye geçemeyecek'İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu da şu ifadeleri kullandı:*Büyükşehirlerin büyük sorunları olur. O büyük sorunları da büyük projelerle aşılır. Büyük projeleri gerçekleştirmek için de büyük akla ihtiyaç vardır.*Sayın İBB Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren, İstanbul’un ulaşım açsından tıkanan bölgelerine yaptığı olumlu hamleleri, dikkatle takip ediyoruz.*Ve bundan da memnun oluyoruz. Bütün hizmetlerinde olduğu gibi burada da yanında bulunmaktan şeref duyuyorum. İnşallah açılışı da birlikte yaparız.*Kanal İstanbul’a vurgu yaptılar. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem İYİ Parti olarak, Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak, Kanal İstanbul’un nelere sebep olacağını, TBMM'de sıklıkla dile getiriyoruz. O projenin hayal olmaktan öteye geçeceğini, ben şahsen zannetmiyorum.*İleride umarım hem ülkemizin hem İstanbul’umuzun geleceğine dair doğru adımların atılması için iktidarı sahipleri de duyarlılık sergilerler ve bu hayal projesine ortadan kaldırmak için gerekli adımları atarlar.'Hi̇ç korkmayın çatlamaz, patlamaz'CHP Grup Başkanvekili Altay ise “Bizim Müsavat Bey’le birlikte attığımız kaynaklar, 1000 yıl sürer, hiç korkmayın; çatlamaz, patlamaz. Gençliğimiz vardı; gençliğimiz enerjiye dönüştü. Heyecanımız vardı; heyecanımız icraatlara dönüştü. Aynı anda eş zamanlı 10 metro inşaatı yapabilmek, iltifat gerektirir. Marifet, iltifata tabidir. Gerçekten 16 milyon İstanbullunun bir kesimine değil, bir kısmına değil, çoğuna değil, tamamına dokunan Büyükşehir Belediye Başkanımızla biz de iftihar ediyoruz” dedi.İlk etap 32 mi̇lyon yolcu taşıdıHattın birinci etabı olan 18 kilometrelik, 15 istasyonlu bölümü, 28 Ekim 2020'de işletmeye alınmıştı.İşletmeye alındığı günden bu yana, aylık ortalama yüzde 99,94 servis elverişliliği performansına ulaşan hatta, 137 bin 326 başarılı sefer gerçekleştirilip, toplam 32 milyon yolcuya hizmet verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/imamoglundan-mobese-ve-kanal-istanbul-tepkisi-bu-ihanet-projesini-mutlaka-engelleyecegiz-1053345140.html

https://tr.sputniknews.com/20220215/imamoglu-kanal-istanbul-bir-emlak-projesidir-1053868879.html

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kanal istanbul, açıklama, uyarı