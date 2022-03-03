https://tr.sputniknews.com/20220303/kadinlar-basketbol-super-liginde-yabanci-sayisi-belli-oldu-1054405586.html
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:16+0300
2022-03-03T17:16+0300
2022-03-03T17:19+0300
türkiye kadınlar basketbol süper ligi
spor
yabancı oyuncu
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/basketbol-musabakalarinda-hes-kodu-sorgulamasi-sona-erdi-1054402959.html
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türkiye kadınlar basketbol süper ligi, yabancı oyuncu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu
17:16 03.03.2022 (güncellendi: 17:19 03.03.2022) Abone ol
Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" denildi.