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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T17:16+0300
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türkiye kadınlar basketbol süper ligi
spor
yabancı oyuncu
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" denildi.
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türkiye kadınlar basketbol süper ligi, yabancı oyuncu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu

17:16 03.03.2022 (güncellendi: 17:19 03.03.2022)
© AAKadınlar Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Galatasaray
Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3 olacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" denildi.
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