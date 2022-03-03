https://tr.sputniknews.com/20220303/kadinlar-basketbol-super-liginde-yabanci-sayisi-belli-oldu-1054405586.html

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yabancı sayısı belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezondan itibaren takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla 3... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T17:16+0300

2022-03-03T17:16+0300

2022-03-03T17:19+0300

türkiye kadınlar basketbol süper ligi

spor

yabancı oyuncu

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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonundan itibaren Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde takım kadrolarında bulunacak yabancı oyuncu sayısının en fazla üç (3) olmasına karar vermiştir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220303/basketbol-musabakalarinda-hes-kodu-sorgulamasi-sona-erdi-1054402959.html

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türkiye kadınlar basketbol süper ligi, yabancı oyuncu