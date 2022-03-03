Türkiye
SON DAKİKA| Formula 1 bundan böyle Rusya'da yarış düzenlemeyecek
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220303/karadeniz-bir-ilceyi-parca-parca-yutuyor-1054397408.html
Karadeniz bir ilçeyi parça parça yutuyor
Karadeniz bir ilçeyi parça parça yutuyor
Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:22+0300
2022-03-03T14:22+0300
türkiye
karadeniz
karasu
sakarya
nehir
deniz
erozyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054397509_0:29:861:513_1920x0_80_0_0_3ed713073dc558f5b67e2bdebf7f0f76.jpg
Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi.Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.'Depremden daha beter'Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Haydar Edeş, “Devletimiz Karasu'da yaşanan erozyona çare bulmalı. Böyle giderse yola kadar gelecek. Biz Karasuluyuz, Karasu'dan başka gidecek yerimiz yok. Dalgakıran ya da perde beton yapılmalı. Yoksa yola kadar gelir, hatta yolu da geçer. Bugün burası, yarın Küçükboğaz olur. Erozyon devam edecek. Depremden daha beter” dedi.'Taş dolguya i̇zi̇n veri̇lmi̇yor'Arsasının erozyon sebebiyle yıkıldığını ve ilçe belediyesine önlem almak için gittiğinde ret cevabı aldığını belirten Ali Çabuk, “Taş dolgu yapmak istiyorum, belediye doldurtmuyor. Belediye tatilciye çalışıyor, Karasuluya çalışmıyor.Belediyeden hiçbir şey beklemiyorum artık. Kaderim neyse yaşarım. Haberciler geliyor, gidiyor, yazıyor. Bir aydır yaşanan bir durum. Bahçemin önündeki tapulu arazimi deniz yedi. Şimdi sıra evimde. Önlem alınmıyor ve bana da engel olunuyor. Hiçbir yardım istemiyorum, yıkılırsa yıkılsın” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220223/karadeniz-icin-uyari-yuksek-daglarda-buyuk-degisiklikler-goruyoruz-1054148291.html
türkiye
karadeniz
karasu
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054397509_69:0:792:542_1920x0_80_0_0_070d7b3f26eb5d14b0fc8a058259c3a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karadeniz, karasu, sakarya, nehir, deniz, erozyon

Karadeniz bir ilçeyi parça parça yutuyor

14:22 03.03.2022
© İHAKaradeniz, Karasu ilçesini parça parça yutuyor
Karadeniz, Karasu ilçesini parça parça yutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe belediyenin önlem almadığını belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.
Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi.
Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.

'Depremden daha beter'

Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Haydar Edeş, “Devletimiz Karasu'da yaşanan erozyona çare bulmalı. Böyle giderse yola kadar gelecek. Biz Karasuluyuz, Karasu'dan başka gidecek yerimiz yok. Dalgakıran ya da perde beton yapılmalı. Yoksa yola kadar gelir, hatta yolu da geçer. Bugün burası, yarın Küçükboğaz olur. Erozyon devam edecek. Depremden daha beter” dedi.

'Taş dolguya i̇zi̇n veri̇lmi̇yor'

Arsasının erozyon sebebiyle yıkıldığını ve ilçe belediyesine önlem almak için gittiğinde ret cevabı aldığını belirten Ali Çabuk, “Taş dolgu yapmak istiyorum, belediye doldurtmuyor. Belediye tatilciye çalışıyor, Karasuluya çalışmıyor.
Belediyeden hiçbir şey beklemiyorum artık. Kaderim neyse yaşarım. Haberciler geliyor, gidiyor, yazıyor. Bir aydır yaşanan bir durum. Bahçemin önündeki tapulu arazimi deniz yedi. Şimdi sıra evimde. Önlem alınmıyor ve bana da engel olunuyor. Hiçbir yardım istemiyorum, yıkılırsa yıkılsın” diye konuştu.
Karadeniz için uyarı: ‘Yüksek dağlarda büyük değişiklikler görüyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
TÜRKİYE
Karadeniz için uyarı: ‘Yüksek dağlarda büyük değişiklikler görüyoruz'
23 Şubat, 10:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала