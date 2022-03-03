https://tr.sputniknews.com/20220303/karadeniz-bir-ilceyi-parca-parca-yutuyor-1054397408.html
Karadeniz bir ilçeyi parça parça yutuyor
Karadeniz bir ilçeyi parça parça yutuyor
Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T14:22+0300
2022-03-03T14:22+0300
2022-03-03T14:22+0300
türkiye
karadeniz
karasu
sakarya
nehir
deniz
erozyon
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Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi.Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.'Depremden daha beter'Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Haydar Edeş, “Devletimiz Karasu'da yaşanan erozyona çare bulmalı. Böyle giderse yola kadar gelecek. Biz Karasuluyuz, Karasu'dan başka gidecek yerimiz yok. Dalgakıran ya da perde beton yapılmalı. Yoksa yola kadar gelir, hatta yolu da geçer. Bugün burası, yarın Küçükboğaz olur. Erozyon devam edecek. Depremden daha beter” dedi.'Taş dolguya i̇zi̇n veri̇lmi̇yor'Arsasının erozyon sebebiyle yıkıldığını ve ilçe belediyesine önlem almak için gittiğinde ret cevabı aldığını belirten Ali Çabuk, “Taş dolgu yapmak istiyorum, belediye doldurtmuyor. Belediye tatilciye çalışıyor, Karasuluya çalışmıyor.Belediyeden hiçbir şey beklemiyorum artık. Kaderim neyse yaşarım. Haberciler geliyor, gidiyor, yazıyor. Bir aydır yaşanan bir durum. Bahçemin önündeki tapulu arazimi deniz yedi. Şimdi sıra evimde. Önlem alınmıyor ve bana da engel olunuyor. Hiçbir yardım istemiyorum, yıkılırsa yıkılsın” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220223/karadeniz-icin-uyari-yuksek-daglarda-buyuk-degisiklikler-goruyoruz-1054148291.html
türkiye
karadeniz
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karadeniz, karasu, sakarya, nehir, deniz, erozyon
Karadeniz bir ilçeyi parça parça yutuyor
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Sakarya'nın Karasu sahilinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bir evin arsasını ve bahçe duvarlarını denizle buluşturdu. Tehlike oluşturan erozyonla ilgili ilçe belediyenin önlem almadığını belirten vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.
Bir aydan fazla süredir Karasu sahili Akkum mevkiinde etkisini arttıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken, kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Tehlike oluşturan erozyon son 10 günde 5 metre daha ilerledi.
Ali Çabuk isimli vatandaşın arsasının bir kısmı ve bahçe duvarları ise yıkılarak denizle buluştu. İlerleyen günlerde ev ve arsalarının sular altında kalma tedirginliğiyle yaşayan vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi.
'Depremden daha beter'
Yetkililerden yardım beklediğini söyleyen Haydar Edeş, “Devletimiz Karasu'da yaşanan erozyona çare bulmalı. Böyle giderse yola kadar gelecek. Biz Karasuluyuz, Karasu'dan başka gidecek yerimiz yok. Dalgakıran ya da perde beton yapılmalı. Yoksa yola kadar gelir, hatta yolu da geçer. Bugün burası, yarın Küçükboğaz olur. Erozyon devam edecek. Depremden daha beter” dedi.
'Taş dolguya i̇zi̇n veri̇lmi̇yor'
Arsasının erozyon sebebiyle yıkıldığını ve ilçe belediyesine önlem almak için gittiğinde ret cevabı aldığını belirten Ali Çabuk, “Taş dolgu yapmak istiyorum, belediye doldurtmuyor. Belediye tatilciye çalışıyor, Karasuluya çalışmıyor.
Belediyeden hiçbir şey beklemiyorum artık. Kaderim neyse yaşarım. Haberciler geliyor, gidiyor, yazıyor. Bir aydır yaşanan bir durum. Bahçemin önündeki tapulu arazimi deniz yedi. Şimdi sıra evimde. Önlem alınmıyor ve bana da engel olunuyor. Hiçbir yardım istemiyorum, yıkılırsa yıkılsın” diye konuştu.