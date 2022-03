https://tr.sputniknews.com/20220303/netflix-next-gamesi-65-milyon-euroya-satin-aliyor-1054404711.html

Netflix, Next Games'i 65 milyon euroya satın alıyor

Popüler dijital yayın platformu Netflix, Finlandiya merkezli mobil oyun geliştirici Next Games’i 65 milyon euroya satın alıyor. Anlaşma şartlarına göre Netflix, Next Games'in tüm ihraç edilmiş ve ödenmemiş hisselerini satın almak için bir ihale teklif süreci başlatacak. Mobil oyun geliştirici şirket, Stranger Things ve The Walking Dead gibi Netflix'in öne çıkan içeriklerinin bazılarıyla ilgili oyunlar geliştiriyor.Bloomberg HT'nin aktardığına göre anlaşma ile Netflix, oyun içeriği konusunda kataloğunu tamamlamaya yönelik stratejik bir adım atmış oluyor. 2013 yılında kurulan ve Next Games CEO’su Teemu Huuhtanen tarafından yönetilen Next Games ise hayran deneyimini göz önünde bulundurarak ilgi çekici mobil oyunlar geliştiriyor. Şirketin stratejisi, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birinden esinlenen hikaye odaklı bir RPG oyunu olan Stranger Things gibi içerikler üretmek ve bunu yaparken dizilerin hayranlarını hedef almak.Huuhtanen, Netflix ile güçlerini birleştirmenin kendileri için heyecan verici bir deneyim sunduğunu; satın alımla oyun stüdyosunun seviyesinin tüm cephelerde yükseleceğini açıkladı.Netflix'in Oyun Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Verdu ise satın alımın Netflix üyelerinin eğlenmesi için harika bir oyun kütüphanesi oluşturmasına yardımcı olacağını söyledi.

