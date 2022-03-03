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Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem
Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem
Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
türkiye
hes kodu
kısıtlama
pcr
sağlık bakanlığı
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Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı. Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.İşte madde madde yeni dönem:Maske zorunluluğu kaldırıldıHaziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.Maske takılacak alanlarBakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.HES kodu şartı sona erdiYeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.Sadece hasta olanlara PCR testi uygulanacakHastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.İki vakaya sınıf kapanmayacakOkullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.Kovid olan hastaya izolasyon devam edecekPCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.
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türkiye, hes kodu, kısıtlama, pcr, sağlık bakanlığı

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem

12:10 03.03.2022 (güncellendi: 12:11 03.03.2022)
© İHA / Evert ElzingaHollanda - Amsterdam - koronavirüs - maske
Hollanda - Amsterdam - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© İHA / Evert Elzinga
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Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde duyuran Sağlık Bakanı, kararların İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge sonrasında geçerli olacağını da kaydetti.
Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı.
Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.
İşte madde madde yeni dönem:

Maske zorunluluğu kaldırıldı

Haziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.

Maske takılacak alanlar

Bakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.
© AP Photo / Francisco SecoKoronavirüs- Maske- İstanbul
Koronavirüs- Maske- İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
Koronavirüs- Maske- İstanbul
© AP Photo / Francisco Seco

HES kodu şartı sona erdi

Yeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.

Sadece hasta olanlara PCR testi uygulanacak

Hastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.

İki vakaya sınıf kapanmayacak

Okullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.
Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.

Kovid olan hastaya izolasyon devam edecek

PCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.
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