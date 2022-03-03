https://tr.sputniknews.com/20220303/salgin-onlemleri-gevsetildi-7-maddede-yeni-donem-1054390351.html
Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem
Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem
Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde... 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:10+0300
2022-03-03T12:10+0300
2022-03-03T12:11+0300
koronavirüs
türkiye
hes kodu
kısıtlama
pcr
sağlık bakanlığı
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Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı. Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.İşte madde madde yeni dönem:Maske zorunluluğu kaldırıldıHaziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.Maske takılacak alanlarBakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.HES kodu şartı sona erdiYeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.Sadece hasta olanlara PCR testi uygulanacakHastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.İki vakaya sınıf kapanmayacakOkullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.Kovid olan hastaya izolasyon devam edecekPCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.
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türkiye, hes kodu, kısıtlama, pcr, sağlık bakanlığı
Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem
12:10 03.03.2022 (güncellendi: 12:11 03.03.2022) Abone ol
Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde duyuran Sağlık Bakanı, kararların İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge sonrasında geçerli olacağını da kaydetti.
Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı.
Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.
İşte madde madde yeni dönem:
Maske zorunluluğu kaldırıldı
Haziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.
Maske takılacak alanlar
Bakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.
HES kodu şartı sona erdi
Yeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.
Sadece hasta olanlara PCR testi uygulanacak
Hastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.
İki vakaya sınıf kapanmayacak
Okullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.
Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.
Kovid olan hastaya izolasyon devam edecek
PCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.