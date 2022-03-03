https://tr.sputniknews.com/20220303/salgin-onlemleri-gevsetildi-7-maddede-yeni-donem-1054390351.html

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem

Salgın önlemleri gevşetildi: 7 maddede yeni dönem

Salgın önlemlerinin gevşetildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığını söyledi. Yeni kararları madde madde... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

türkiye

hes kodu

kısıtlama

pcr

sağlık bakanlığı

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Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında önlemler gevşetilmeye başladı. Birçok ülkede artık sıkı önlemler kaldırılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de kısıtlamaların gevşetildiğini açıkladı.İşte madde madde yeni dönem:Maske zorunluluğu kaldırıldıHaziran 2020'den beri uygulanan maske takma zorunluluğu, açık havada kaldırıldı.Maske takılacak alanlarBakan Koca'nın açıklamasına göre sosyal mesafenin korunmadığı uçak, otobüs, sinema, tiyatro, ve sağlık kuruluşlarında ve havalandırmanın yeterli olmadığı alanlarda maske takılmasına devam edilecek.HES kodu şartı sona erdiYeni dönemde HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılmayacak.Sadece hasta olanlara PCR testi uygulanacakHastalık belirtesi olmayan kişilerden PCR testi istenmeyecek.İki vakaya sınıf kapanmayacakOkullarda, bir sınıfta 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapanması uygulaması sona erecek.Okulların kapalı alanlarında maske takılmaya devam edecek.Kovid olan hastaya izolasyon devam edecekPCR testi pozitif olanlara 7 gün karantina uygulaması devam edecek. 7 gün sonunda semptomu kalmayanların karantinası sona erecek.

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türkiye, hes kodu, kısıtlama, pcr, sağlık bakanlığı