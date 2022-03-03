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Sandra Bullock ve Brad Pitt'in rol aldığı 'Bullet Train'den ilk fragman
Sandra Bullock ve Brad Pitt'in rol aldığı 'Bullet Train'den ilk fragman
Sandra Bullock ve Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı aksiyon filmi ‘Bullet Train’in fragman yayınlandı. Film, 15 Temmuz 2022'de vizyona girecek. 03.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-03T12:56+0300
2022-03-03T13:04+0300
brad pitt
yaşam
sandra bullock
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Sony Pictures, Brad Pitt ve Sandra Bullock'un başrollerinde yer aldığı aksiyon filmi ‘Bullet Train’den ilk fragman yayınlandı. Film, Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor.David Leitch tarafından yönetilen aksiyon ve gerilim filminin oyuncu kadrosunda Pitt ve Bullock'un yanı sıra Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Lady Gaga'nın da başlangıçta filmin kadrosunda yer alacağı söylense de Gaga, başrolünde olduğu ‘House of Gucci’ filminin çekimleriyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle yapımdan ayrıldı.Bullet Train’in senaryosunu Zak Olkewicz, Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan ‘Maria Beetle’ romanından uyarladı. Film, 15 Temmuz 2022'de vizyona girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220128/brad-pitt-ve-george-clooney-yeni-filmleri-icin-dusuk-ucreti-kabul-etti-1053233392.html
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brad pitt, sandra bullock, film

Sandra Bullock ve Brad Pitt'in rol aldığı 'Bullet Train'den ilk fragman

12:56 03.03.2022 (güncellendi: 13:04 03.03.2022)
© Sony Pictures EntertainmentBrad Pitt, Bullet Train
Brad Pitt, Bullet Train - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
© Sony Pictures Entertainment
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Sandra Bullock ve Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı aksiyon filmi ‘Bullet Train’in fragman yayınlandı. Film, 15 Temmuz 2022'de vizyona girecek.
Sony Pictures, Brad Pitt ve Sandra Bullock'un başrollerinde yer aldığı aksiyon filmi ‘Bullet Train’den ilk fragman yayınlandı. Film, Tokyo’daki bir hızlı trende, farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup suikastçıya odaklanıyor.
David Leitch tarafından yönetilen aksiyon ve gerilim filminin oyuncu kadrosunda Pitt ve Bullock'un yanı sıra Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Lady Gaga'nın da başlangıçta filmin kadrosunda yer alacağı söylense de Gaga, başrolünde olduğu ‘House of Gucci’ filminin çekimleriyle aynı döneme denk gelmesi nedeniyle yapımdan ayrıldı.
Bullet Train’in senaryosunu Zak Olkewicz, Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan ‘Maria Beetle’ romanından uyarladı. Film, 15 Temmuz 2022'de vizyona girecek.
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