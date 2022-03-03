https://tr.sputniknews.com/20220303/senay-gurlerden-avrupa-yakasi-itirafi-bu-kadar-fenomenlesecegini-dusunmemistik-1054407600.html

Şenay Gürler'den 'Avrupa Yakası' itirafı: Bu kadar fenomenleşeceğini düşünmemiştik

Şenay Gürler'den 'Avrupa Yakası' itirafı: Bu kadar fenomenleşeceğini düşünmemiştik

Fatih Altaylı'ya konuk olan Şenay Gürler, Türk televizyonlarına damgasını vuran 'Avrupa Yakası' hakkında konuştu. Gürler, "Biz diziye başladığımızda bu kadar... 03.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-03T18:10+0300

2022-03-03T18:10+0300

2022-03-03T18:16+0300

avrupa yakası

yaşam

tv dizisi

gülse birsel

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Ünlü oyuncu Şenay Gürler, Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'e konuk oldu.Çocukken oyunculuğa meraklı olduğunu dile getiren Şenay Gürler, "Çok kitap okuyordum. Elimde ne bulursam okuyup hayal kurduğum bir dönem vardı. Gazeteci ve psikiyatr olmak da istiyordum ama oyunculuk yolculuğumdan memnunum. Bir daha dünyaya gelsem şarkıcı olmak isterdim" diye konuştu.Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a geldiğini söyleyen Gürler, "Seslendirme yapmaya başladım. Erdal Tosun, Alev Sezer, Okan Bayülgen ve Mehmet Erbil gibi isimlerle çalıştım. TRT'de 'Sahte Dünyalar' dizisiyle ekranlara çıktım. Ardından tiyatro, dizi ve sinema hayatımı sürdürdüm" diye konuştu.Bir döneme damgasını vuran ve rol aldığı 'Avrupa Yakası' dizisi hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "Muhteşem bir yapımdı. Harika bir kadrosu vardı. Biz diziye başladığımızda ortaya böyle bir şey olacağını düşünememiştik. İnanamadık. 'Fatoş' karakterini çok severek canlandırdım. 5 yıl oynadık ama hiç sıkılmadık. Gülse Birsel o kadar güzel yazıyordu ki çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210909/gulse-birselden-yeni-dizi-projesi-1048769643.html

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avrupa yakası, tv dizisi, gülse birsel