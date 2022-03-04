https://tr.sputniknews.com/20220304/bilim-kurulu-uyesi-yavuz-salgin-kontrol-altinda-degil-onlemleri-kaldirmak-cok-mantikli-gelmiyor-1054423904.html
Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Salgın kontrol altında değil, önlemleri kaldırmak çok mantıklı gelmiyor
Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Salgın kontrol altında değil, önlemleri kaldırmak çok mantıklı gelmiyor
Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19 vaka, ölüm, aşılama, hastane yatış oranlarına vurgu yaparak, "Bu sayılara bakarak... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T11:11+0300
2022-03-04T11:11+0300
2022-03-04T11:11+0300
koronavirüs
serap şimşek yavuz
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
maske
hes
hes kodu
karar
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
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Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de pandeminin gidişatına ve açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Yavuz, HES kodunun kaldırılmasının vaka sayılarının artmasında etkili olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"HES kodu hastaların toplumda rahatça dolaşmasını engellemek için yapılan bir uygulama idi. Ama şimdi hastalar izolasyonda kalmayıp istedikleri yere gidebilecekler. Bu da virüsün dolaşması demek. Epidemiyolojik olarak salgının durumunu en iyi değerlendiren kurum Dünya Sağlık Örgütü’dür. Onlar salgının devam ettiği ve sürprizlerin olabileceğini vurguluyorlar, ki biz de dernek olarak aynı görüşteyiz. HES kodu uygulamasının kaldırılmasını erken buluyor ve kapalı alanlar ile açık alanlarda mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanımının devam etmesini tavsiye ediyoruz.Bu sayılara bakarak bugün salgının çok da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve ölüm sayılarımız maalesef yüksek. Dolayısıyla var olan önlemleri de kaldırarak bir normalleşmeye gitmek çok mantıklı gelmiyor. Zaten haziran ayından bu yana dünyadakinin aksine, ek önlemler almak yerine daha ‘gevşek’ bir model izliyor, yapılması gerekenleri tam anlamı ile yapmıyorduk. Şimdi bir de var olan önlemler kaldırıldı. Bu benim önerdiğim bir şey değil"
https://tr.sputniknews.com/20220304/prof-dr-tevfik-ozlu-tam-doz-asisizlar-risk-altinda-1054420922.html
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serap şimşek yavuz, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, maske, hes, hes kodu, karar, sağlık bakanı, sağlık bakanlığı
Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Salgın kontrol altında değil, önlemleri kaldırmak çok mantıklı gelmiyor
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Bilim Kurulu Üyesi ve KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid-19 vaka, ölüm, aşılama, hastane yatış oranlarına vurgu yaparak, "Bu sayılara bakarak bugün salgının çok da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Var olan önlemleri de kaldırarak bir normalleşmeye gitmek çok mantıklı gelmiyor" dedi.
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye'de pandeminin gidişatına ve açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a
konuşan Prof. Yavuz
, HES kodunun kaldırılmasının vaka sayılarının artmasında etkili olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"HES kodu hastaların toplumda rahatça dolaşmasını engellemek için yapılan bir uygulama idi. Ama şimdi hastalar izolasyonda kalmayıp istedikleri yere gidebilecekler. Bu da virüsün dolaşması demek. Epidemiyolojik olarak salgının durumunu en iyi değerlendiren kurum Dünya Sağlık Örgütü’dür. Onlar salgının devam ettiği ve sürprizlerin olabileceğini vurguluyorlar, ki biz de dernek olarak aynı görüşteyiz. HES kodu uygulamasının kaldırılmasını erken buluyor ve kapalı alanlar ile açık alanlarda mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanımının devam etmesini tavsiye ediyoruz.
Bu sayılara bakarak bugün salgının çok da kontrol altında olmadığını söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve ölüm sayılarımız maalesef yüksek. Dolayısıyla var olan önlemleri de kaldırarak bir normalleşmeye gitmek çok mantıklı gelmiyor. Zaten haziran ayından bu yana dünyadakinin aksine, ek önlemler almak yerine daha ‘gevşek’ bir model izliyor, yapılması gerekenleri tam anlamı ile yapmıyorduk. Şimdi bir de var olan önlemler kaldırıldı. Bu benim önerdiğim bir şey değil"