https://tr.sputniknews.com/20220304/pakdemirliden-istifasi-sonrasi-ilk-aciklama-1054420206.html
Pakdemirli'den istifası sonrası ilk açıklama
Pakdemirli'den istifası sonrası ilk açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görevden af talebimi kabulleri için Cumhurbaşkanımıza... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T08:40+0300
2022-03-04T08:40+0300
2022-03-04T08:40+0300
politika
bekir pakdemirli
recep tayyip erdoğan
istifa
tarım ve orman bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.Pakdemirli istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi olmuştu. Vahit Kirişçi kimdir?Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.
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bekir pakdemirli, recep tayyip erdoğan, istifa, tarım ve orman bakanlığı
Pakdemirli'den istifası sonrası ilk açıklama
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Görevden af talebimi kabulleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan
karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevinden istifa etti.
Pakdemirli istifasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi’ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi olmuştu.
Vahit Kirişçi kimdir?
Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta doğdu. Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.
22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.