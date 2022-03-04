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Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Yaş sebze ve meyvede aşırı fiyat artışları yolda
Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Yaş sebze ve meyvede aşırı fiyat artışları yolda
Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katına çıktığını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yaş sebze... 04.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-04T10:47+0300
2022-03-04T10:47+0300
ekonomi
gıda fiyatları
ekonomi
tzob
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
ziraat
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu sonrası Türkiye’de yaş sebze ve meyve üretici fiyatlarının olumsuz etkilenmeye başladığını söyledi.TIR’ların yolda kaldığına, ihracatın tıkandığına dikkat çeken Bayraktar, bu ülkelere gönderilemeyen ürünlerin iç piyasaya yönlendirildiğini, iç piyasadaki arzın artmasıyla birlikte de üretici fiyatlarının düştüğünü söyledi.Ancak yaş sebze ve meyve ihracatının düşmesinin üretimi de düşüreceğine dikkat çeken Bayraktar, “Üreticinin üretimi bırakması birkaç ay sonra yaş sebze ve meyve fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasına neden olur. Acil olarak alternatif pazarlara yönelmeli, ihracatın açılması için gereken tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.'Stoklar bittiğinde ne yapacağız?Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda dünya fiyatlarının aşırı yükseldiğini kaydeden Bayraktar, “TMO’nun ekmeklik buğday ihalesinde ilk teklifler 7 bin TL/tona (500 dolar/tona) dayandı. Bu ürünlerde arz sorunumuz var. Stoklarımız bittiğinde ne yapacağız? Ekmeği kaç liradan yiyeceğiz? Ayçiçek yağını kaç liradan tüketeceğiz” dedi.Bayraktar, çözüm olarak ise vakit kaybetmeden tarımda milli seferberliğin ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Elimizde ne varsa ne yoksa bitkisel ve hayvansal üretim için kullanmalıyız. Bu ülkede ekilmedik bir karış arazi bırakmamalıyız” diye konuştu.Fiyat farkı 4 katına çıktıÖte yandan Bayraktar, şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı geçtiğini ve fiyatlardaki aşırı yükselişin talepte düşüşe neden olduğunu anlattı.Şubat ayında kabakta üretici-market fiyat farkı yüzde 300’ün üzerindeyken, 11 üründe fiyat farkının yüzde 200'ün üzerinde gerçekleştiğini aktaran Bayraktar, “Kabak 4,1 kat, elma 3,9 kat, maydanoz 3,6 kat, kuru soğan 3,4 kat, domates 3,3 kat, limon ve ıspanak 3,2 kat, portakal, kuru fasulye, sivri biber ve salatalık 3,1 kat, yeşil mercimek ve nohut 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı” dedi.Şubat ayında markette 42 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 18'inde fiyat azalışı görüldüğünü kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:
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gıda fiyatları, ekonomi, tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), ziraat

Türkiye Ziraat Odaları Birliği: Yaş sebze ve meyvede aşırı fiyat artışları yolda

10:47 04.03.2022
© Fotoğraf : Twittermanav, meyve, market
manav, meyve, market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katına çıktığını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yaş sebze ve meyve fiyatlarının daha da artacağı konusunda uyardı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu sonrası Türkiye’de yaş sebze ve meyve üretici fiyatlarının olumsuz etkilenmeye başladığını söyledi.
TIR’ların yolda kaldığına, ihracatın tıkandığına dikkat çeken Bayraktar, bu ülkelere gönderilemeyen ürünlerin iç piyasaya yönlendirildiğini, iç piyasadaki arzın artmasıyla birlikte de üretici fiyatlarının düştüğünü söyledi.
Ancak yaş sebze ve meyve ihracatının düşmesinin üretimi de düşüreceğine dikkat çeken Bayraktar, “Üreticinin üretimi bırakması birkaç ay sonra yaş sebze ve meyve fiyatlarının aşırı bir şekilde artmasına neden olur. Acil olarak alternatif pazarlara yönelmeli, ihracatın açılması için gereken tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.

'Stoklar bittiğinde ne yapacağız?

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda dünya fiyatlarının aşırı yükseldiğini kaydeden Bayraktar, “TMO’nun ekmeklik buğday ihalesinde ilk teklifler 7 bin TL/tona (500 dolar/tona) dayandı. Bu ürünlerde arz sorunumuz var. Stoklarımız bittiğinde ne yapacağız? Ekmeği kaç liradan yiyeceğiz? Ayçiçek yağını kaç liradan tüketeceğiz” dedi.
Bayraktar, çözüm olarak ise vakit kaybetmeden tarımda milli seferberliğin ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve “Elimizde ne varsa ne yoksa bitkisel ve hayvansal üretim için kullanmalıyız. Bu ülkede ekilmedik bir karış arazi bırakmamalıyız” diye konuştu.

Fiyat farkı 4 katına çıktı

Öte yandan Bayraktar, şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı geçtiğini ve fiyatlardaki aşırı yükselişin talepte düşüşe neden olduğunu anlattı.
Şubat ayında kabakta üretici-market fiyat farkı yüzde 300’ün üzerindeyken, 11 üründe fiyat farkının yüzde 200'ün üzerinde gerçekleştiğini aktaran Bayraktar, “Kabak 4,1 kat, elma 3,9 kat, maydanoz 3,6 kat, kuru soğan 3,4 kat, domates 3,3 kat, limon ve ıspanak 3,2 kat, portakal, kuru fasulye, sivri biber ve salatalık 3,1 kat, yeşil mercimek ve nohut 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı” dedi.
Şubat ayında markette 42 ürünün 24'ünde fiyat artışı, 18'inde fiyat azalışı görüldüğünü kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:
“Şubat ayında markette en fazla artan ürün yüzde 64,58 ile karnabahar oldu. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 39,34 ile marul, yüzde 32,53 ile yeşil soğan, yüzde 32,06 ile domates, yüzde 26,64 ile portakal, yüzde 23,46 ile ıspanak, yüzde 23,01 ile kabak takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 19,03 ile maydanoz oldu.”
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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