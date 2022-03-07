https://tr.sputniknews.com/20220307/avrupaya-nukleer-enerji-cagrisi-tepki-ceken-musk-yuksek-radyasyonlu-yerde-yerel-gidalari-yiyecegim-1054505341.html
Avrupa'ya nükleer enerji çağrısı tepki çeken Musk: Yüksek radyasyonlu yerde yerel gıdaları yiyeceğim
Avrupa'ya nükleer enerji çağrısı tepki çeken Musk: Yüksek radyasyonlu yerde yerel gıdaları yiyeceğim
Rusya'nın Ukrayna operasyonunun da etkisiyle enerji fiyatları her gün rekor üzerine rekor kırarken, Musk'ın Avrupa'ya nükleer enerji üretimini artırma çağrısı... 07.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-07T21:26+0300
2022-03-07T21:26+0300
2022-03-07T21:26+0300
ekonomi
elon musk
nükleer enerji
nükleer santral
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İklim zirvelerinde fosil yakıtları terk taahhütlerinde bulunulur, koronavirüs pandemisinden çıkışta enerjiye talep artar, enerji devi Rusya Ukrayna'da operasyon düzenler, bu yüzden Rus gaz ve petrolüne yaptırım uygulanması ihtimali gündeme gelir ve gaz, petrol ve kömür fiyatları her gün yeni rekor kırarken, bu gerilime dünyanın en zengin insanı Elon Musk nükleerden yana müdahil oldu. ABD'li yüksek teknoloji devi, Avrupa'nın enerjide nükleere daha fazla ağırlık vermesi yönünde attığı tweetin eleştiri toplaması üzerine, yüksek radyasyonlu bir yere seyahat edip yerel olarak yetiştirilen besin maddelerini televizyonda herkesin karşısında yiyeceğini ve güvenli olduklarını kanıtlayacağını söyleyerek meydan okudu. Tesla ve SpaceX CEO'su, hatta Mart 2011'de deprem ve tsunaminin tetiklediği Fukuşima nükleer santralindeki korkunç kazanın meydana gelmesinden kısa süre sonra Japonya'ya gittiğini ve bu dediğini yaptığını öne sürdü. Avrupa'yı saran gaz tedarik krizi korkularıyla ilgili pazar günkü paylaşımında daha fazla nükleer enerji üretme çağrısı yapan Musk, Avrupa'nın atıl durumdaki nükleer santralleri yeniden başlatması ve faal olanların üretimini artırması gerektiğinin 'son derece açık olduğunu' savundu.Kısa sürede on binlerce kez retweet edilen paylaşım, aynı zamanda büyük tepki çekti. Örneğin Edge Danışmalık Grubu kurucusu Jim Osman, daha fazla nükleer enerjinin kötü yönetilmesi halinde her yere sızması tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.Ancak Musk, radyasyon riskinin yanlış bir kavram olduğunu iddia ederek eleştirmenlerine meydan okudu."Yanlış bilerek bunun radyasyon riski olduğunu sananlar için söylüyorum, en kötüsü olduğunu düşündüğünüz yeri seçin. Oraya seyahat edeceğim ve yerel olarak yetiştirilen gıda ürünlerini televizyona çıkıp yiyeceğim" diye tweet atan Musk, bunu nükleer kazadan aylar sonra Japonya'nın Fukuşima vilayetinde yaptığını sözlerine ekledi.Tesla'nın 2016'da aldığı Solar City'nin bir basın açıklamasına göre Temmuz 2011'de Fukuşima'yı ziyaret eden Musk'ın iddia ettiği gibi yerel olarak yetiştirilen gıda ürünlerini yiyip yemediği ilk etapta bağımsız olarak doğrulanamadı.Musk'ın Avrupa'da daha fazla nükleer enerji çağrısı, Rus arzındaki herhangi bir düşüşe karşı ABD petrol ve gaz üretiminin artırılması çağrısından iki gün sonra geldi. Elektrikli araç üreticilerinin devi, cuma günkü tweetinde "Bunu söylemekten nefret ediyorum, ancak petrol ve gaz üretimini derhal artırmamız lazım. Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler gerektirir" dedi.
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elon musk, nükleer enerji, nükleer santral
Avrupa'ya nükleer enerji çağrısı tepki çeken Musk: Yüksek radyasyonlu yerde yerel gıdaları yiyeceğim
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Rusya'nın Ukrayna operasyonunun da etkisiyle enerji fiyatları her gün rekor üzerine rekor kırarken, Musk'ın Avrupa'ya nükleer enerji üretimini artırma çağrısı yapması tepki çekti. Tesla CEO'su, yüksek radyasyonlu bir yere gidip yerel üretilen gıdayı televizyonda herkesin karşısında yiyeceği yanıtını verdi.
İklim zirvelerinde fosil yakıtları terk taahhütlerinde bulunulur, koronavirüs pandemisinden çıkışta enerjiye talep artar, enerji devi Rusya Ukrayna'da operasyon düzenler, bu yüzden Rus gaz ve petrolüne yaptırım uygulanması ihtimali gündeme gelir ve gaz, petrol ve kömür fiyatları her gün yeni rekor kırarken, bu gerilime dünyanın en zengin insanı Elon Musk nükleerden yana müdahil oldu.
ABD'li yüksek teknoloji devi, Avrupa'nın enerjide nükleere daha fazla ağırlık vermesi yönünde attığı tweetin eleştiri toplaması üzerine, yüksek radyasyonlu bir yere seyahat edip yerel olarak yetiştirilen besin maddelerini televizyonda herkesin karşısında yiyeceğini ve güvenli olduklarını kanıtlayacağını söyleyerek meydan okudu.
Tesla ve SpaceX CEO'su, hatta Mart 2011'de deprem ve tsunaminin tetiklediği Fukuşima nükleer santralindeki korkunç kazanın meydana gelmesinden kısa süre sonra Japonya'ya gittiğini ve bu dediğini yaptığını öne sürdü.
Avrupa'yı saran gaz tedarik krizi korkularıyla ilgili pazar günkü paylaşımında daha fazla nükleer enerji üretme çağrısı yapan Musk, Avrupa'nın atıl durumdaki nükleer santralleri yeniden başlatması ve faal olanların üretimini artırması gerektiğinin 'son derece açık olduğunu' savundu.
Kısa sürede on binlerce kez retweet edilen paylaşım, aynı zamanda büyük tepki çekti. Örneğin Edge Danışmalık Grubu kurucusu Jim Osman, daha fazla nükleer enerjinin kötü yönetilmesi halinde her yere sızması tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.
Ancak Musk, radyasyon riskinin yanlış bir kavram olduğunu iddia ederek eleştirmenlerine meydan okudu.
"Yanlış bilerek bunun radyasyon riski olduğunu sananlar için söylüyorum, en kötüsü olduğunu düşündüğünüz yeri seçin. Oraya seyahat edeceğim ve yerel olarak yetiştirilen gıda ürünlerini televizyona çıkıp yiyeceğim" diye tweet atan Musk, bunu nükleer kazadan aylar sonra Japonya'nın Fukuşima vilayetinde yaptığını sözlerine ekledi.
Tesla'nın 2016'da aldığı Solar City'nin bir basın açıklamasına göre Temmuz 2011'de Fukuşima'yı ziyaret eden Musk'ın iddia ettiği gibi yerel olarak yetiştirilen gıda ürünlerini yiyip yemediği ilk etapta bağımsız olarak doğrulanamadı.
Musk'ın Avrupa'da daha fazla nükleer enerji çağrısı, Rus arzındaki herhangi bir düşüşe karşı ABD petrol ve gaz üretiminin artırılması çağrısından iki gün sonra geldi. Elektrikli araç üreticilerinin devi, cuma günkü tweetinde "Bunu söylemekten nefret ediyorum, ancak petrol ve gaz üretimini derhal artırmamız lazım. Olağanüstü zamanlar olağanüstü önlemler gerektirir" dedi.